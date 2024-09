Turniej szkół ponadpodstawowych w Politechnice Białostockiej – „Z SKS-u do AZS-u”

25 września, 2024

fot. K. Mazurek fot. K. Mazurek

Już od trzech dni trwa projekt „Z SKS-u do AZS-u”. We wtorek (24.09) w eliminacjach w futsalu mężczyzn zwyciężyli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i to oni zagrają w grudniu w ogólnopolskim finale w Warszawie.

W środę (25.09) odbyły się eliminacje kobiet i mężczyzn w koszykówce.

– Przygotowujemy się dokładnie od 4 września, bardzo się ucieszyliśmy, że jest coś takiego tutaj na uczelni – mówi trener IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. – To jest pasja, zarówno dla nich jak i dla mnie. My przygotowujemy się właściwie cały rok mimo, że mamy wakacje, nie widzimy się. Wiedzą co mają robić. To jest wzajemne zaufanie – dodaje trenerka Zespołu Szkół Elektrycznych.

W projekcie „Z SKS-u do AZS-u” gra 12 lokalnych szkół ponadpodstawowych. Uczniowie rywalizują w różnych dyscyplinach w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. Eliminacje potrwają do piątku (27.09). W czwartek (26.09) tenis stołowy, a w piątek (27.09) ergometr wioślarski. (km)

O treningi koszykówki pytała Karolina Mazurek: