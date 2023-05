Trzy zespoły otrzymają dofinansowanie na realizację swoich projektów w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA!

10 maja, 2023

100 tys. złotych dofinansowania – tyle otrzyma każdy z trzech zwycięskich zespołów, które zgłosiły wnioski do konkursu „INNOSPIN” – demonstratory dla międzyuczelnianych zespołów badawczych”, realizowanego jako działanie nr 10 IKANET – Identyfikacja Kluczowych Aktywności Partnerów w ramach „Politechnicznej sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.

Przedmiotem zgłoszenia do konkursu są wszelkie gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, uzyskane w Uczelni Partnerskiej, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane. W konkursie wzięli udział pracownicy z uczelni partnerskich: Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej.

– Konkurs miał na celu wyłonienie trzech projektów, które dzięki wsparciu w wysokości 100 000 złotych na każde z tych projektów, będą miały szansę na zwiększenie tzw. poziomu gotowości technologicznej, czyli podjęcie skutecznych działań w przyszłości, aby wprowadzić te produkty na rynek – wyjaśnia założenia konkursu dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. – Brak nakładów zatrzymuje te pomysły gdzieś na trzecim, czwartym poziomie gotowości technologicznej. Dla porównania, pierwszy poziom gotowości technologicznej – to jest sam pomysł działania jakiegoś urządzenia,

a poziom dziewiąty – to w zasadzie gotowy do produkcji prototyp, działający, przetestowany w warunkach praktycznych – dodaje Prorektor w Politechnice Białostockiej.

Na konkurs wpłynęło 12 wniosków, z czego do dalszego etapu przeszło 10.

Następnie, 8 wniosków zostało zweryfikowanych, z czego 3 dostały dofinansowanie.

Najwyższą ilość punktów zdobyły zespoły, które opracowały następujące projekty:

Biokompozyt polimerowy PHBV – zużyte fusy kawy jako materiał stosowany w produkcji wyrobów użytkowych (89 punktów) – Politechnika Rzeszowska

Modułowy światłowodowy system pomiaru naprężeń (80 punktów) – Politechnika Lubelska

Opracowanie i wykonanie demonstratora stołu probierczego do diagnostyki wstępnej wtryskiwaczy gazowych, w tym wodorowych (76 punktów) – Politechnika Białostocka.

– Po jednym wniosku z każdej uczelni uzyskały finansowanie zespoły, które przygotowały projekty konkursowe. W Politechnice Białostockiej największą liczbę punktów zdobył projekt związany z przygotowaniem specjalistycznego stanowiska do badania i weryfikacji wtryskiwaczy w instalacjach gazowych, samochodowych. Natomiast drugi projekt, równie atrakcyjny ze względów technologicznych, na chwilę obecną nie dostał dofinansowania. Jest natomiast szansa, aby pojawił się on w kolejnej turze, która już za rok będzie ogłoszona

w konkursie INNOSPIN – podsumowuje wyniki konkursu dr hab. inż. prof. PB Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

W konkursie wzięły udział dwa zespoły z Politechniki Białostockiej, ale to naukowcy, którzy opracowali urządzenie z myślą o rynku motoryzacyjnym, zdobyło fundusze. W skład zespołu, który opracował projekt demonstratora stołu probierczego do diagnostyki wstępnej wtryskiwaczy gazowych, w tym wodorowych, weszli następujący naukowcy w Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej: dr hab. inż. Grzegorz Mieczkowski, dr inż. Andrzej Borawski oraz dr hab. inż. Dariusz Szpica, prof. PB.

Czy ich pomysł ma szansę, by ujrzeć światło dzienne? Dofinansowanie z pewnością ułatwi wdrożenie projektu, który odpowiada na potrzeby wielu firm, użytkowników pojazdów, a przy tym pozwoli ograniczyć produkcję urządzeń samochodowych i emisji spalin.

– Choć w Europie obowiązują coraz bardziej rygorystyczne normy odnoszące się do spalin emitowanych przez nowe samochody, staramy się uwzględnić to, że poruszamy się w dużej części pojazdami już eksploatowanymi, również poza Europą. Stąd pomysł na urządzenie do szybkiej diagnostyki wtryskiwaczy gazowych, w tym wodorowych, które w niedługim czasie będą w powszechnym użytku. Dlatego opracowaliśmy i zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego RP sposób testowania wtryskiwaczy paliw na stole probierczym wraz z produktem komputerowym do realizacji tego celu. W ramach konkursu INNOSPIN podjęliśmy się wyzwania, by w sposób szczegółowy opracować konstrukcję stołu probierczego i produktu komputerowego, wykonać prototyp i przeprowadzić badania w jednej z firm, z którą, mamy nadzieję, nawiążemy współpracę w zakresie komercjalizacji. Urządzenie, nad którym będzie pracowało trzech pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz współpracownicy z Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej, posłuży do szybkiej diagnostyki wtryskiwaczy gazowych stosowanych w silnikach spalinowych. Takich urządzeń obecnie na rynku brakuje, a dzięki niemu będziemy mogli w sposób efektywny i szybki sprawdzić, czy wtryskiwacz eksploatowany może być dalej użytkowany, czy powinien być poddany ewentualnej regulacji, albo regeneracji, lub wycofany z eksploatacji. Ocena wtryskiwacza to działanie mające wpływ na emisję spalin silnika – wyjaśnia skąd pomysł dr hab. inż. Dariusz Szpica, prof. PB z Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym.