Trwają zgłoszenia do zawodów matematyczno-fizycznych Náboj Junior

4 listopada, 2024

fot.Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka fot.Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Uczniowie szkół podstawowych z województwa podlaskiego mogą wziąć udział w międzynarodowych zawodów matematyczno-fizycznych Náboj Junior. Do 15 listopada trwa przyjmowanie zgłoszeń. Zawody odbędą się 22 listopada w Politechnice Białostockiej.

W ciągu 2 godzin zawodnicy próbują rozwiązać jak najwięcej zadań. Ich poziom trudności jest dostosowany do wiedzy uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

– Są to zadania raczej wymagające takiego myślenia bardziej problemowego, oczywiście wiedza szkolna jest jak najbardziej potrzebna, ale liczy się raczej szybkość, sprawność, pomysł i bardzo często rozwiązania są takie, że nie trzeba używać kalkulatora, tylko po prostu pomyśleć nad wynikiem. Uczniowie mają do rozwiązania bardzo dużą ilość zadań, bo około 40 i za każde rozwiązane zadanie dostają kolejne – mówi Marek Gładzki, koordynator zawodów i nauczyciel matematyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej.

Wynik jest sczytywany na bieżąco i wyświetlany na ekranie, więc uczestnicy mogą go porównać z całą Europą, z Polską, czy nawet ze szkołami z danego miasta.

W jednych z poprzednich zawodów 1. miejsce w województwie podlaskim i 6. w Polsce zajął wraz z zespołem Paweł Żadziłko, aktualny uczeń drugiej klasy w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej.

– Udało się rozwiązać 28 pytań z 40, może się wydawać, że taki wynik nie jest imponujący, jednakże z każdym pytaniem były one coraz trudniejsze. Ogółem uważam, że to była świetna nie tylko zabawa, ale też test, który sprawdzał moje własne umiejętności oraz jak pracować w grupie, gdyż w czwórkę gdy się pracowało to nadrabialiśmy swoje słabości – zapewnia Paweł Paweł Żadziłko.

Zapisy uczestników na Náboj Junior prowadzone są na stronie junior.naboj.org do 15 listopada, same zawody odbędą się 22 listopada w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. (hk)

Zapowiedź zawodów Náboj Junior: