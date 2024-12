Trwa proces wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej. Przeczytaj jakie korzyści będą dla pacjenta

12 grudnia, 2024

Krajowa Sień Onkologiczna, fot. Hanna Kość Krajowa Sień Onkologiczna, fot. Hanna Kość

Profilaktyka nowotworowa, wczesna diagnostyka, skoordynowane leczenie onkologiczne oraz rehabilitacji pacjentów – takie są założenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Teraz trwa proces wdrażania tego programu i o tym jakie są wyzwania przed szpitalami i korzyści dla pacjentów rozmawiano w czwartek (12.12) w Białostockim Centrum Onkologii, które jest ośrodkiem monitorującym w województwie podlaskim.

Na początku przyszłego roku mają jeszcze być wprowadzone zmiany w ustawie dotyczącej Krajowej Sieci Onkologicznej.

– Dotyczy to tych przepisów między innymi, które zawężają możliwość realizacji opieki onkologicznej właśnie tylko do sieci, po to, aby opieka onkologiczna była realizowana przez te ośrodki, które są monitorowane – tłumaczy Konrad Korbiński, dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia. – Będą też kolejne elementy sieci wchodziły takie jak elektryczna karta diagnostyki leczenia onkologicznego. To jest dość duża rewolucja, ponieważ z karty papierowej przechodzimy na kartę elektroniczną, to jest wygodniejsze dla pacjentów i dla ośrodków, a przede wszystkim kluczowe z punktu widzenia procesu koordynacji opieki onkologicznej. Ponadto wejdą wskaźniki monitorowania jakości, to jest jeden z filarów reformy dotyczącej wprowadzenia Krajowej Sieci Onkologicznej.

Natomiast 1 kwietnia przyszłego roku ma już działać skoordynowane leczenie onkologiczne – My już te elementy wcześniej wypracowywaliśmy, ponieważ trudno, żeby pacjent z Suwałk czy Łomży, gdzie nie ma radioterapii, nie był poprowadzony i nie był leczony kompleksowo. Także przekierowywaliśmy pacjentów, zajmowaliśmy się nimi. Natomiast w tym momencie ma dojść jeszcze taki element regulacji, który obligatoryjnie narzuca wręcz taki rodzaj opieki. Czyli pacjent ma być poprowadzony od początku do końca – mówi dr n. o zdr. Elżbieta Potentas, zastępca dyrektora ds. koordynacji onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii.

Spotkanie w Białostockim Centrum Onkologii z podmiotami leczniczymi, lekarzami, a także władzami samorządowymi i przedstawicielami NFZ służyło omówieniu kluczowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Onkologicznej w województwie podlaskim oraz wypracowaniu modelu współpracy. (hk)