Trwa nabór wniosków do konkursu Podlaskie Lokalnie

3 lipca, 2024

Mat. org. Mat. org.

Mieszkańcy województwa ponownie mają szansę na realizację swoich pomysłów w ramach konkursu Podlaskie Lokalnie.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotacje w wysokości 7 tys. zł na realizacja oddolnych inicjatyw lokalnych, takich jak wydarzenia kulturalne czy sportowe.

– Do 24 lipca można składać wnioski na dofinansowanie swoich pomysłów dotyczących tego co ktoś interpretuje, że powinno się w jego lokalnej społeczności wydarzyć – mówi Adam Kozłowski, koordynator projektu Podlaskie Lokalnie. – Czy to jakaś potrzeba działań kulturalnych, jakieś edukacji starszych czy młodszych. Naprawdę pomysły osób składających do nas wnioski są bardzo szerokie i co roku pozytywnie zaskakujemy się tym, jak ciekawe pomysły mają mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wnioski w konkursie Podlaskie Lokalnie można składać na stronie internetowej www.podlaskielokalnie.pl. (hk)