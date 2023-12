Testowano Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji z Politechniki Białostockiej

19 grudnia, 2023

Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji powstaje w Politechnice Białostockiej. We wtorek, 19 grudnia, system był testowany w przestrzeni Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Testy polegały na uruchomieniu systemu w budynku oraz przeprowadzeniu różnych wariantów przemieszczania się osób symulujących ewakuację.

System jest rodzajem aplikacji Internetu Rzeczy. Składa się z trzech elementów: opasek noszonych przez osoby znajdujące się w monitorowanym obiekcie, lokalizatorów w tym obiekcie, które odbierają sygnał z opasek poprzez Bluetooth, a także serwera, który ma możliwości rejestracji danych i przygotowywania wizualizacji na przykład w formie strony WWW.

– Projekt zrodził się z rozmów z pracownikami służb, które zajmują się ewakuacją osób, przede wszystkim ze straży pożarnej – mówi dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB, kierownik Katedry Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i kierownik realizacji projektu. – Opracowaliśmy cały system, który służy do monitorowania osób wydostających się z budynku w jakimś zagrożeniu (np. pożar czy trzęsienie ziemi). Jesteśmy usatysfakcjonowani tym co zrobiliśmy, a w testach chcieliśmy sprawdzić, czy to wszystko funkcjonuje tak jak należy i ewentualnie w takiej postaci można system wdrożyć do eksploatacji.

– Ten system ma umożliwiać dwie rzeczy: kontrolę funkcji życiowych osób ewakuowanych – w tym celu w naszych opaskach zamontowane są odpowiednie czujniki, które umożliwiają monitorowanie funkcji życiowych i druga rzecz to określenie, gdzie ewakuowane osoby się znajdują w razie, gdyby ktoś zabłądził czy zasłabł – dodaje dr inż. Krzysztof Konopko z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Aplikacja webowa jest dostępna poprzez stronę internetową i każdy może analizować, gdzie te osoby się znajdują.

W testowaniu systemu uczestniczył m.in. student Adam Jakub Link z III roku Elektroniki i Telekomunikacji PB. – Testujemy osprzętowanie, które tworzymy na naszej Politechnice. Naszym zadaniem podczas takich testów jest sprawdzenie jakie wady sprzęt popełnia i jak możemy je uregulować – mówi Adam Jakub Link.

Prof. Wojciech Walendziuk po testach stwierdza: – Już w zasadzie wiem, że się udało, bo obserwowaliśmy to wszystko na monitorach. Teraz chcemy mieć stuprocentową pewność, że wszystko jest tak jak należy, czas na analizę danych i myślę, że zrealizujemy to w przeciągu najbliższego tygodnia.

System ma być też testowany w Domach Pomocy Społecznej czy w w szkołach – projekt jest przeznaczony właśnie pod kątem ewakuacji osób przebywających w takich miejscach. Pacjenci będą mieli założone na stałe opaski, na wzór bardzo popularnych smartwatchy.

Projektu został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Dostępność Plus kwotą ponad 1,9 mln zł. (at, jd)

