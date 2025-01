Technologie przyszłości, czyli „Światłowody i ich zastosowanie” to temat konferencji w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj relacji

21 stycznia, 2025

O rozwoju technologii światłowodowych rozmawiają od dziś w Białymstoku najwybitniejsi eksperci z całej Polski. Konferencję „Światłowody i ich zastosowanie” zorganizowała Politechnika Białostocka.

Technologia światłowodów znajduje szerokie zastosowanie w telekomunikacji, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. A jej początki sięgają lat 80. ubiegłego wieku.

– To był temat nowy, w ogóle nieznany nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To dopiero zaczynała się ta transmisja za pomocą światła. Ludzie nie wierzyli, że to się da sygnały przekazywać światłem. A w tej chwili już bez światłowodów nic się nie da zrobić, przecież cała telekomunikacja, to już jest za pomocą światła, a druga rzecz to inne zastosowania, czy endoskopy w medycynie, czy automatyka przemysłowa. Trudno teraz znaleźć jakąś dziedzinę, gdzie światłowody by nie występowały – mówi prof. Jan Dorosz, honorowy profesor Politechniki Białostockiej, wybitny autorytet w dziedzinie technologii światłowodów i optoelektroniki, który odegrał też kluczową rolę w stworzeniu unikalnego Laboratorium Technologii Światłowodów w Politechnice Białostockiej, które jest jednym z wiodących ośrodków badawczych w Europie.

Politechnika Białostocka jest nadal jednym z wiodących ośrodków w Polsce zajmujących się badaniami nad światłowodami.

– Cały czas mamy granty naukowe, krajowe, międzynarodowe, znaczące publikacje czy też zgłoszenia patentowe i uzyskujemy patenty – tłumaczy prof. Marcin Kochanowicz z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Przykładem są konstrukcje światłowodów, które są naprawdę różne: od światłowodów oświetleniowych, które świecą powierzchnią boczną, po światłowody te do zastosowań laserowych, czy też źródeł szerokopasmowych. Ostatni przykład to źródło szerokopasmowe pracujące w paśmie 2 mikrometrów, które realizowałem w ramach projektu InnoSpin Via Carpatia. To już jest demonstrator, który wykorzystuje nasz światłowód obudowany całą elektroniką.

Konferencja „Światłowody i ich zastosowania” zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin: środowisk akademickich, laboratoriów rządowych, przemysłu, operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców sprzętu i oprogramowania. (hk)

Relacja Hanna Kość:

