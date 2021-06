Teatr Dramatyczny wyda płytę z psalmami

Czerwiec 23, 2021

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nagra oraz wyda płytę „Sopoćko”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Muzyczny ślad”.

W listopadzie 2020 roku w Teatrze Dramatycznym odbyła się premiera spektaklu „Sopoćko” w reżyserii Jana Nowary. Przedstawienie jest opowieścią o bł. ks. Michale Sopoćce – spowiedniku św. siostry Faustyny Kowalskiej, orędowniku kultu Miłosierdzia Bożego i patronie Białegostoku. Spektakl stanowi rodzaj duchowego testamentu księdza Sopoćki, jest próbą uchwycenia fenomenu oraz istoty jego wiary. Jednym z największych atutów sztuki jest specjalnie skomponowana muzyka przez Tomasza Bajerskiego.

– Bardzo się cieszę, że dzięki dofinansowaniu możemy wydać płytę, ponieważ do tej pory nie realizowaliśmy tego typu projektu. Zależy nam na tym, aby powstały materiał wzbogacił rynek wydawniczy w Polsce. Mamy nadzieję, że treści zawarte na płycie będę na tyle uniwersalne, a przygotowane aranżacje wybrzmią tak pięknie, że uda nam się tą płytą zaciekawić także osoby, które na co dzień nie są zainteresowane tego typu twórczością – zauważa Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego.

Dzięki dofinansowaniu planowana jest aranżacja napisanej muzyki na instrumenty, nagranie instrumentalne i wokalne, a następnie wydanie na płycie CD. Na płycie znajdzie się dwanaście psalmów, do których muzykę skomponował Tomasz Bajerski, a zaśpiewają je aktorzy Teatru Dramatycznego przy akompaniamencie cenionych białostockich muzyków, pod kierownictwem pianisty, kompozytora i aranżera – Marka Kubika.

– Dzięki realizacji zadania mamy szansę wzbogacić niekomercyjną twórczość muzyczną i pozytywnie wpłynąć na rozwój kultury muzycznej w naszym kraju. Proponowany przez nas repertuar nie należy do najłatwiejszych, wymaga szczególnej atencji i zrozumienia. Ta unikalność materiału i planowania koncepcji nagrania sprawiają, że wydanie płyty wydaje nam się niezwykle ważne i istotne, także z punktu widzenia prowadzonej przez nas na co dzień działalności. Poprzez nagranie i wydanie płyty, z pewnością uda nam się dotrzeć do nowych kręgów odbiorców – dodaje Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora. (mt)