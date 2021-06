Team Podlaskie – nowa inicjatywa Zarządu Województwa Podlaskiego

Czerwiec 18, 2021

fot. Anna Augustynowicz/UMWP fot. Anna Augustynowicz/UMWP

Ponad dwudziestu sportowców, reprezentujących najróżniejsze dyscypliny, stworzyło Team Podlaskie.

To nowa inicjatywa władz województwa, w ramach, której podlascy zawodnicy swoimi wynikami mają reprezentować region na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W zamian otrzymali stypendia, seniorzy w wysokości – 30 tysięcy, natomiast juniorzy – 22 tysięcy złotych. Łącznie na ten cel przekazano pół miliona złotych.

– Team Podlaskie to pierwsza tego typu inicjatywa jeśli chodzi o samorządy szczebla wojewódzkiego w Polsce. Pomysłem Zarządu Województwa Podlaskiego było to, abyśmy wspierali naszych sportowców, w tym żeby mogli przygotowywać się do zawodów, godnie reprezentować region na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym – wyjaśnia marszałek Artur Kosicki.

W Team Podlaskie są zarówno sportowcy pełno i niepełnosprawni, jak chociażby Juliusz Trochimczuk, który mimo choroby jest pływakiem.

– Dziękuję za nagrodę, jest to niewątpliwie uhonorowanie mojej ciężkiej pracy, zaangażowania moich trenerów i wszystkich osób wspomagających. Stypendium niewątpliwie przyczyni się do mojego rozwoju, jako osoby i sportowcy. Chciałbym również podziękować za zniesienie tej bariery pomiędzy niepełno i pełnosprawnymi sportowcami. Bardzo się cieszę, że mogę żyć w czasach, w których obie te grupy są nagradzane – dodaje Juliusz Trochimczuk.

Czek odebrała także Marlena Gola lekkoatletka, studentka Politechniki Białostockiej.

– Bardzo dziękuję za docenienie, nie pierwszy raz zostałam wyróżniona w naszym województwie. Olbrzymie wsparcie, od miasta, od województwa. Doceniam to – mówi Marlena Gola.

Do Team Podlaskie zgłosiło się 22 zawodników, których wszystkie wnioski zostały zaakceptowane przez zarząd województwa. (ea)