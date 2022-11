Tablety od UNICEF-u w szkołach w Białymstoku

Listopad 7, 2022

Białostockie szkoły dostaną tablety od UNICEF-u, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Do białostockich szkół, dzięki współpracy Białegostoku z UNICEF-em, trafi ponad 650 tabletów. Będą z nich korzystać zarówno dzieci z Ukrainy, jak młodzi białostoczanie. Sprzęt ma zwiększyć komfort nauki.

Każda ze szkół dostanie też laptopy. W ramach współpracy zostaną również zorganizowane laboratoria językowe.

– To jest to wsparcie, które my otrzymujemy po to, aby dzieci z Ukrainy mogły się tutaj uczyć, ale także poprawiać swoje umiejętności językowe, jeżeli chodzi o język polski – powiedział wiceprezydent Białegostoku, Przemysław Tuchliński.

Pierwsze tablety zostały przekazane w poniedziałek (07.11) uczniom Szkoły Podstawowej nr 4. W placówce tej uczy się ponad 50 uczniów z Ukrainy.

Aktualnie do miejskich szkół i przedszkoli uczęszcza niemal 1000 dzieci z Ukrainy. Najwięcej jest ich w szkołach podstawowych.

W ramach współpracy z UNICEF-em do Białegostoku trafi 25 mln złotych na projekty związane z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Najwięcej tych środków, bo aż 14 mln złotych trafi do miejskich szkół na wyposażenie placówek, budowę placów zabaw i integrację dzieci. (mt)