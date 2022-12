Szopka pod hasłem „Dom” w holu USK w Białymstoku

Grudzień 20, 2022

Szopka w holu USK Białystok/ Fot. A. Topczewska

Prawdopodobnie jedyna taka w placówkach szpitalnych w województwie – szopka wraz z olbrzymią choinką stanęła w holu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Waszyngtona w Białymstoku.

– W tym roku, po raz drugi w USK, na święta stanęła w szopka. To pomysł księdza kapelana Sebastiana Kondziora, który przez lata pracował w poliklinice w Rzymie, a kiedy przyjechał do nas, wpadł na pomysł ustawienia szopki podczas pandemii. Duże figurki: Maryi, Józefa, anioła, pastuszka i zwierząt przyjechały aż z Budapesztu. W tym roku szopka została powiększona. Obok stanęła piękna, duża choinka, a w tle ustawiono obraz z białostockimi budowlami: to kościół farny, cerkiew, nasz szpital i dużo domów. Dlaczego domy? Bo hasłem tegorocznej instalacji jest „Dom”. USK stał się domem dla wszystkich pacjentów, którzy trafili do nas z granicy, czy z Ukrainy – tłumaczy Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzecznik szpitala.

Tuż przed świętami na choince umieszczona zostanie ikona przedstawiająca narodziny Chrystusa (bo jest to szopka ekumeniczna), którą zawiesi kapelan prawosławny USK, ks. Włodzimierz Misijuk, w święta pojawi się figurka małego Jezusa, a 6 stycznia dołączą trzej królowie – dodaje Katarzyna Malinowska-Olczyk.

W wigilię w USK zaplanowania jest pasterka, a w pierwszy dzień Bożego Narodzenia kapelan będzie się spotykał z pracownikami i odwiedzającymi. (at)

O pomyśle i idei szopki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym mówi rzecznik Katarzyna Malinowska-Olczyk: