„Szkoła pełna aktywności” w kompleksie kortów i boisk Politechniki Białostockiej

19 września, 2024

Szkoła pełna aktywności, fot. Hanna Kość

Ponad 250 uczniów ze szkół podstawowych z województwa podlaskiego rywalizowało w czwartek (19.09) w różnych dyscyplinach sportowych podczas „Szkoły pełnej aktywności”. To wydarzenie ogólnopolskie, które po raz pierwszy odbyło się także w Białymstoku.

Dzieci brały udział w 10 dyscyplinach takich jak: wiosłowanie na ergometrze wioślarskim, rzuty do kosza, przejście toru przeszkód, wyścigi w workach, ale też układali wierszyki z podanych haseł i budowali wieże z kartonów.

Organizatorem Szkoły pełnej aktywności jest Akademicki Związek Sportowy, a zajęcia odbyły się w kompleksie kortów i boisk Politechniki Białostockiej.

– Ta aktywność tutaj ma największe znaczenie, żeby zaczynać od najmłodszych lat, a dzięki temu, że mamy nowy wspaniały obiekt, to wydaje mi się, że to jak najbardziej jest miejsce na mapie Białegostoku i być może nawet na mapie całego Podlasia, gdzie warto organizować takie wydarzenia, pokazując możliwości i to, że sport jest po prostu czymś ważnym dla nas wszystkich – mówi prof. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich uczelni.

Finał ogólnopolski akcji Szkoła Pełna Aktywności odbędzie się pod koniec października w Wilkasach, pojadą tam też zwycięzcy białostockiej edycji wydarzenia. (hk)

Relacja Hanny Kość: