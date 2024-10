Szczepienia przeciw krztuścowi dla kobiet w ciąży już bezpłatne i bez skierowania

15 października, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od wtorku (15.10) kobiety w ciąży mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw krztuścowi w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania.

To szczepienie zabezpiecza kobietę, a także chroni noworodka przed zachorowaniem i hospitalizacją w pierwszych miesiącach życia.

– Szczepienie obejmuje kobiety między 27 a 36 tygodniem ciąży, mogą się one zaszczepić jedną dawką bez żadnych skierowań i bez żadnych zaświadczeń – mówi Izabella Przewłocka, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału NFZ. – O kwalifikacji do szczepienia decyduje lekarz rodzinny. Sytuacja jest troszeczkę inna, jeżeli ciąża jest zagrożona, wtedy kobieta ma prawo do szczepienia już po 20 tygodniu ciąży, ale taką decyzję podejmuje lekarz, który prowadzi ciążę.

W Polsce liczba zachorowań na krztusiec gwałtownie rośnie, w porównaniu z rokiem ubiegłym jest prawie trzydziestokrotnie więcej przypadków. W tym roku potwierdzono już w Polsce ponad 16,8 tys. przypadków; w 2023 w tym samym czasie było ich mniej niż 600.

– Krztusiec, dawniej nazywany kokluszem, to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych, najbardziej zagraża niemowlętom w pierwszych sześciu miesiącach życia. Pierwszą dawkę obowiązkowego szczepienia ochronnego dziecko otrzymuje dopiero w drugim miesiącu życia, a szczepienie kobiet w ciąży chroni dzieci od chwili narodzin – dodaje Izabella Przewłocka.

W pierwszych tygodniach objawy krztuśca nie różnią się od innych infekcji górnych dróg oddechowych. Pojawia się suchy kaszel, katar, stany podgorączkowe, zapalenie gardła. Kaszel o różnym nasileniu może utrzymywać się nawet wiele tygodni. (hk)