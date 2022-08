Szansa na dofinansowanie wynalazków. Młodzi innowatorzy mogą się zgłaszać do projektu Odkrywcy diamentów

Sierpień 25, 2022

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Trwa nabór wniosków w Programie Odkrywcy Diamentów. Do 18 września młodzi innowatorzy mogą starać się o dofinansowanie projektów oraz wynalazków z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

Program Odkrywcy Diamentów skierowany jest do zespołów uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich z województwa podlaskiego i ościennych oraz do studentów i kandydatów na studia na Politechnice Białostockiej. Projekty muszą dotyczyć nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania. Najważniejszym kryterium oceny wniosków o dofinansowanie projektów jest pomysł i jego innowacyjność.

Program Odkrywcy Diamentów to inicjatywa Politechniki Białostockiej realizowana we współpracy z największymi firmami w regionie. Wspólnie tworzą Stowarzyszenie, które pomaga uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentom, przyznając im fundusze na rozwijanie swoich innowacyjnych pomysłów oraz udział w konkursach i zawodach. Uczniowie mogą przeznaczyć wsparcie na m.in. zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektów czy opłaty związane z udziałem w konkursach. Odkrywcy Diamentów wspierają też stypendiami wybitnych studentów Politechniki Białostockiej.

Dotychczas ze wsparcia finansowego Stowarzyszenia Odkrywców Studentów skorzystało już ponad 50 zespołów uczniowskich, które na swoje projekty otrzymały ponad 270 tys. zł. Stypendia „Odkrywców Diamentów” otrzymało 11 studentów Politechniki Białostockiej. (hk)