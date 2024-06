Sylwia Szczerbińska – srebrna medalistka Mistrzostw Europy, zawodniczka Cresovii Białystok odwiedziła Radio Akadera

19 czerwca, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

„Srebrny medal na Mistrzostwach Europy dodał mi pewności siebie” – tak o swoim ostatnim sukcesie mówi Sylwia Szczerbińska, zawodniczka Cresovii Białystok.

Na kajakarskich Mistrzostwach Europy w Szeged razem z Dorotą Borowską zdobyły dwa srebrne medale. Teraz przed białostoczanką kolejne wyzwanie – Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

– Każdy sportowiec marzy o złotym medalu olimpijskim, ale moim celem w życiu sportowca było wystąpienie na igrzyskach olimpijskich – mówi Sylwia Szczerbińska, zawodniczka Cresovii Białystok. – Te marzenie spełni się już za miesiąc. Medal to by była ta wisienka na torcie, ale sam występ na igrzyskach olimpijskich to jest już ogromne osiągnięcie.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. (jł)

Z Sylwią Szczerbińską rozmawiała Julia Łata: