Święto Politechniki Białostockiej to kulminacja jubileuszowych uroczystości związanych z 75-leciem uczelni

W czwartek (05.12) w południe rozpoczęły się obchody Święta Politechniki Białostockiej. To kulminacja jubileuszowych uroczystości związanych z 75-leciem uczelni.

– Uważam, że to jest bardzo zaszczytne odznaczenie. I będę się starał dalej, jak mogę, żeby ta aktywność była jak najwyższa. Realizujemy granty i jednocześnie tworzymy miejsca do pracy naukowej. Tematy dajemy dla młodych ludzi również, bo zespoły są dość duże. Mamy też współpracę z zagranicą z ważnymi ośrodkami – mówi prof. Włodzimierz Lewandowski.

Święto Politechniki Białostockiej to okazja do uhonorowania ważnych dla uczelni naukowców. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” otrzymał prof. Włodzimierz Lewandowski, który na co dzień pracuje na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku w Katedrze Chemii, Biologii i Biotechnologii. Zajmuje się badania interdyscyplinarnymi w biotechnologii i technologii żywności.

Ponadto 7 osób ze stopniem doktora habilitowanego i 29 ze stopniem doktora odebrało dyplomy podczas Święta Politechniki Białostockiej, jak również wręczano odznaczenia państwowe za długoletnią służbę.

Senat uczelni przyznał też wyróżnienia najlepszym studentom – w tym gronie ze średnią ocen 5.0 znalazła się Ewelina Łobacz, studentka kierunku grafika na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

– Jestem bardzo zaskoczona, czuję się bardzo zaszczycona tym, że otrzymałam ten tytuł. Szczerze mówiąc, to jest tak jakby skutek mojej ciężkiej pracy, pasji do tego, co robię. Sztuka jest moją pasją. Zajmujemy się bardziej rysunkiem, malarstwem, grafiką warsztatową. Właściwie to zaczęło się już od, można powiedzieć, od dziecka. Lubiłam sięgać po te środki przykazu artystycznego. Rysowanie było po prostu moją pasją od zawsze – mówi nagrodzona studentka.

Podczas uroczystości uhonorwano tytułem złotego absolwenta cztery wybitne osobistości, które ukończyły edukację w największej uczelni technicznej we Wschodniej Polsce. Wśród nagrodzonych jest Józef Bargłowski – Prezes Zarządu Firmy JOBIMET, podkreśla on że statuetka złotego absolwenta jest jednym z najważniejszych wyróżnień w jego życiu.

– myślę, że jedno z ważniejszych, w moim życiu. Ta edukacja, którą 41 lat temu skończyłem, potem procentowała, a podstawy solidne to właśnie uzyskałem tu na Politechnice, no i potem jeszcze na Zachodzie doświadczenie zdobywałem – mówił Józef Bargłowski.

W tym roku w murach Politechniki Białostockiej studiuje około 7 tysięcy osób, w tym 1800 to studenci 1. roku. Uczelnia kształci na blisko 30 kierunkach na 6 wydziałach. To już 75 rok funkcjonowania Politechniki Białostockiej. Początek uczelni datuje się na 1 grudnia 1949. Wówczas powstała Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 r. uczelnia zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła inżynierska. Dziesięć lat później została podniesiona do rangi uczelni akademickiej. (red.)

