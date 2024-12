„Święta w drodze”: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga zakończyło coroczną akcję pomocy potrzebującym

W ramach tegorocznej edycji przygotowano aż 1000 paczek z żywnością, które trafiły do najbardziej potrzebujących. Każda z nich ważyła ponad 11,5 kg i zawierała zarówno podstawowe produkty spożywcze, takie jak mąka, makaron czy olej, jak i świąteczne przysmaki – pierogi, sałatkę jarzynową czy produkty mięsne.

– Około 1000 paczek przekażemy potrzebującym, z czego 350 dostarczą nasi wolontariusze bezpośrednio do mieszkań tych, którzy nie mogą przyjść osobiście. W każdej paczce znalazło się 26 produktów, w tym ryby, nabiał, cukier, owoce. Wszystkie są pełnowartościowe i świeżo zakupione. Ich wartość to około 200 zł – powiedział Krzysztof Paliński, prezes stowarzyszenia.

– To wielka pomoc dla nas. Wszystko, co dostajemy, bardzo się przydaje. Dziękujemy za to z całego serca – mówili beneficjenci akcji.