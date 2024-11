Światowy Dzień Wcześniaka i fioletowy spacer

Kilkanaście mam z dziećmi w ramach gestu solidarności przeszło wokół stawu przy ul. Mickiewicza. Spacerowicze byli wyposażeni w transparenty i fioletowe baloniki, bo fioletowy kolor to symbol dzieci urodzonych przedwcześnie.

Jedną z Uczestniczek spaceru była Agnieszka Popławska, mama wcześniaka z 34 tygodnia, który teraz jest zdrowym dwulatkiem.

– mój syn leżał ponad pięć tygodni na OIOM-ie z powodu tego, że miał martwice na ręce i przez ten czas musieli mu to usuwać bez znieczulenia. Na pewno trzeba wierzyć w to, że dzieci to są mali wojownicy, naprawdę! Oni są waleczni, pokonają wszystkie te trudności i to wszystko się odpłaci za jakiś czas – mówi Agnieszka Popławska