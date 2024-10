28 października, 2024

Międzynarodowy Turniej im. Leszka Piekarskiego na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka Międzynarodowy Turniej im. Leszka Piekarskiego na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

W poniedziałek (28.10) obchodzimy Światowy Dzień Judo. To jeden z najpopularniejszych sportów walki na świecie ale też metoda ćwiczeń fizycznych, samoobrony i treningu mentalnego.

W Politechnice Białostockiej od 25 lat działa Klub Judo, w którym trenują dzieci od 5 roku życia, młodzież oraz dorośli.

– W tej chwili w klubie mamy ponad 600 osób trenujących – mówi dr Piotr Klimowicz, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB i prezes Klubu Judu. – To jest bardzo wszechstronnie rozwijająca dyscyplina sportowa, a jednocześnie sztuka walki o bardzo dużych walorach, nie tylko w kwestii rozwoju fizycznego, ale również osobowościowego, który jest bardzo istotny na każdym etapie życia, ale wiadomo jeżeli już dziecko będzie ten szacunek do drugiej osoby miało wyrabiany, ten pewien mocny charakter, to będą same plusy z tego.

Tak jak przy każdej aktywności fizycznej, tak podczas treningów judo mogą pojawić się kontuzje, ale jednak judo uznawane jest za bezpieczny sport, ponieważ duży nacisk kładzie się na technikę i kontrolę.

– Po pierwsze taki zawodnik czy zawodniczka od samego początku jest nauczana jak bezpiecznie padać, dlatego że jedną z podstawowych technik w judo to są rzuty. Po drugie zajęcia również odbywają się na specjalnej macie, która ma pewien stopień amortyzacji, więc różnego rodzaju jakieś uderzenia są amortyzowane. Dodatkowo te zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych trenerów i nauczycieli. Naprawdę ten sport jest bezpieczny, mimo tego, że z zewnątrz może wyglądać na troszeczkę niepokojący – dodaje dr Piotr Klimowicz.

Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Judo jest „Dobre samopoczucie’, a to nie tylko brak bólu czy stresu, ale przede wszystkim poczucie szczęścia, akceptacji siebie oraz radości z osiąganych celów. Z tej okazji w poniedziałek (28.10) i we wtorek (29.10) na treningach w Klubie Judo Politechniki Białostockiej z dziećmi mogą ćwiczyć również rodzice. (hk)