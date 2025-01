Swada i Niczos w finale polskich preselekcji Eurowizji 2024. Opowiadają o swoich nadziejach w Radiu AKADERA

30 stycznia, 2025

Swada i Niczos, fot. A. Jakuć Swada i Niczos, fot. A. Jakuć

Swada i Niczos, zespół z Podlasia, znalazł się w finałowej dziesiątce polskich preselekcji Eurowizji 2024. Ich utwór „Lusterka” zachwycił jury i publiczność. W rozmowie z Hanną Porzuczek artyści opowiedzieli o kulisach zgłoszenia, emocjach związanych z konkursem oraz swoich planach na przyszłość.

Zgłoszenie do Eurowizji? Przypadek i spontaniczność

Swada i Niczos podkreślają, że udział w preselekcjach nie był ich początkowym planem. Pomysł na zgłoszenie piosenki pojawił się nagle.

– Zupełnie nie myśleliśmy o tym, że możemy się tam dostać. Ktoś nam powiedział: Słuchajcie, może byście wysłali?. Podeszliśmy do tego bardzo na luzie. Wypełniliśmy formularz i tyle. I nagle – bum! – jesteśmy w finałowej dziesiątce”– mówi Swada.

Ich piosenka „Lusterka” to energetyczne połączenie nowoczesnej elektroniki z folkowymi inspiracjami. – To jest taki numer, który mówi o odbiciu – w sensie dosłownym i metaforycznym. Jak patrzysz w lustro, to widzisz siebie, ale czy na pewno siebie? Czasem obraz jest zaburzony. To piosenka o akceptacji, o tym, żeby się nie zagłuszać, żeby być sobą – tłumaczy Niczos.

Emocje i przygotowania do występu

Występ w preselekcjach to nie tylko muzyka, ale także cała oprawa sceniczna – choreografia, wizualizacje i światła. Artyści nie ukrywają, że jest to dla nich duże wyzwanie.

– Jesteśmy zespołem, który nigdy nie myślał o tym, żeby robić coś na tak dużą skalę. Wszystko organizujemy sami, mamy swoje pomysły, ale teraz musimy wejść na inny poziom – przyznaje Swada.

Mimo wyzwań podchodzą do konkursu z entuzjazmem. – To jest dla nas niesamowita okazja, żeby pokazać, że polska muzyka alternatywna też może mieć swoje miejsce na dużej scenie – dodaje Niczos.

Co dalej? Plany po preselekcjach

Niezależnie od wyniku konkursu, Swada i Niczos mają już sprecyzowane plany na najbliższe miesiące. – Teraz Eurowizja jest na pierwszym miejscu, ale po preselekcjach wracamy do studia. Chcemy pracować nad nowymi utworami, a na przełomie marca i kwietnia planujemy trasę koncertową – zapowiada Niczos.

Czy „Lusterka” podbiją Europę? O tym zdecydują widzowie już 14 lutego podczas krajowych preselekcji Eurowizji. Trzymamy kciuki i zachęcamy do głosowania! (hp)