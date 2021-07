Supraśl. Kilkadziesiąt wydarzeń na festiwalu „Między wierszami”

Lipiec 2, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Spektakle teatralne, koncerty, pokazy filmowe, spotkania literackie, happeningi uliczne – ponad 60 wydarzeń zaplanowano w ramach Festiwalu „Między wierszami”, jaki w piątek (02.07) rozpocznie się w Supraślu. Jego głównym organizatorem jest Teatr Wierszalin, który w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.

Wydarzenie potrwa blisko miesiąc. Łączy w sobie cztery twórcze obszary: literaturę, muzykę, plastykę i teatr.

Festiwal zainauguruje w Teatrze Wierszalin pokaz spektaklu „Dziady. Noc Pierwsza” według Adama Mickiewicza. Na sobotę (03.07) zaplanowano pierwszy z happeningów ulicznych.

– Serce Supraśla, ulicę 3 Maja zamieniamy w ulicę poetów. Na trybunach będą występowali artyści, będą wygłaszali poezję do ludzi idących ulicą. Bedą ich zaczepiali tą poezją, będą dawali im wiersze. Każdy będzie mógł posłuchać poezji naprawdę w bardzo dobrym wykonaniu, bo to są wszystko aktorzy profesjonalni, którzy będą to znakomicie interpretować – mówi kurator artystyczny festiwalu, aktor Teatru Wierszalin Rafał Gąsowski.

Podczas festiwalu będzie można obejrzeć spektakle, filmy, posłuchać koncertów czy porozmawiać o literaturze i sztuce.

– Każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Nawet kino dedykujemy dla dzieci od 4 roku życia – dodaje Gąsowski.

Festiwal będzie miał charakter hybrydowy – w wydarzeniach będzie można uczestniczyć w Supraślu, ale też śledzić je online. Szczegóły są tutaj.

Współorganizatorami festiwalu są m.in. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki , Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, czy Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. (mt)

O programie Festiwalu „Między wierszami” opowiada kurator artystyczny festiwalu, aktor Teatru Wierszalin Rafał Gąsowski: