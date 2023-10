Sukces zespołu AEXOL z Białegostoku na Hackyeah 2023

4 października, 2023

Zespół AEXOL na Hackyeah 2023, źródło: AEXOL Zespół AEXOL na Hackyeah 2023, źródło: AEXOL

Zespół AEXOL składający się ze studentów i absolwentów trzech największych białostockich uczelni zajął trzecie miejsce w jednej z konkurencji na Hackathonie Hackyeah 2023, który odbył się w Krakowie.

To największy stacjonarny hackathon w Europie, który gromadzi utalentowane umysły z całej Polski i Europy. To wydarzenia stanowiło arenę rywalizacji dla pasjonatów technologii, a jego głównym zadaniem było rozwiązanie wyzwań z obszaru technologii w 24 h.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów był pomysł zespołu AEXOL z Białegostoku, który w kategorii „Education in Innovation” na 66 drużyn zajął 3. miejsce wygrywając 20 tysięcy zł i szansę na wdrożenie pomysłu.

– Zadanie, które zostały zgłoszone przez GovTech w naszej kategorii, dotyczyło stworzenia, nieważne w jakiej technologii i formie, potencjalnego doradcy zawodowego dla uczniów wszelkich poziomów szkół w Polsce – mówi Adrianna Gregorczuk, absolwentka socjologii Uniwersytetu w Białymstoku z zespołu AEXOL. – My stworzyliśmy aplikację webową, która jest doradcą dla studentów, która korzysta ze sztucznej inteligencji.

Zespół do aplikacji wykorzystał czat GPT, którego głównym celem było ukierunkowanie danej osoby, która rozmawiała na kierunki studiów, które mogą ją zainteresować, pokazać drogę, czy zestawienia szkół.

– My wykorzystaliśmy czat GPT w sposób taki, że nauczyliśmy go stałych wypowiedzi, które naprowadzały go, aby był doradcą zawodowym, czyli stworzyliśmy swój własny model, który wymyśliliśmy i zaprojektowaliśmy – tłumaczy Aleksander Bondar, absolwent mechatroniki Politechniki Białostockiej. – Dodatkowo użyliśmy kilka usprawnień, które wchodzą w panel robota i tego czatu. Gromadząc informacje w bazach danych, które przygotowaliśmy, trenowaliśmy nasz model non stop. Dążyliśmy też do tego, żeby nasz czat wychodził z inicjatywą i zadał pierwszy pytanie typu „Cześć, jakie masz zainteresowanie, do czego chcesz dążyć w życiu?”. Rozbudowaliśmy również naszą aplikację o wirtualny model 3D, który dodawał całej interakcji i atrakcyjności dla naszej aplikacji.

Zespół AEXOL udowodnił, że jest w czołówce kreatywnych umysłów w Polsce i Europie, a ich projekt może mieć realny wpływ na przyszłość edukacji. W skład zespołu AEXOL wchodzą: Aleksander Bondar – absolwent Mechatroniki z Politechniki Białostockiej, Arkadiusz Kuryło – student Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku, Adam Michałowski – student Automatyki i Robotyki na Politechnice Białostockiej, Jakub Sowa – absolwent Kognitywistyki i Komunikacji UwB, Adrianna Gregorczuk – absolwentka Socjologii UwB oraz Monika Szyperska – studentka Zdrowia Publicznego i Epidemiologii UMB. (hk)