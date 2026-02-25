Studia i kariera w regionie. Wkrótce druga edycja akcji „Zostaję w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem”

25 lutego, 2026

Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem, fot. Hanna Kość Zostaje w Białymstoku, zostaje w Podlaskiem, fot. Hanna Kość

Uczelnie wyższe z regionu po raz kolejny spotkają się z maturzystami podczas akcji „Zostaję w Białymstoku, zostaję w Podlaskiem”. W piątek (27.02) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim swoją ofertę przedstawi także Politechnika Białostocka. Uczelnia jako partner główny drugiej edycji inicjatywy będzie zachęcać młodzież do wyboru zawodu inżyniera.

Podczas spotkania „Zostaję w Białymstoku, zostaję w Podlaskiem” samorządy, uczelnie i przedsiębiorcy zaprezentują młodym ludziom konkretne możliwości dalszego rozwoju, odpowiadając na ich pytania dotyczące rynku pracy, edukacji i kariery w regionie. Ponadto będą stoiska uczelni wyższych. Przedstawiciele Politechniki Białostockiej zapoznają maturzystów z 32 kierunkami studiów, zasadami rekrutacji, możliwościami wyjazdów zagranicznych oraz ofertą kół naukowych.

– Na Politechnice głównie mamy kierunki inżynierskie, czyli kształcimy praktycznie. Zachęcamy do zdobywania wiedzy poprzez praktykę zawodową i naukę w różnych projektach, grantach, w kołach naukowych, więc mamy tego bardzo dużo i uważam, że jeśli to wszystko gdzieś w przestrzeni naszego miasta czy województwa się znajduje, to jak najbardziej warto tutaj zostać. Tym bardziej, że mamy naprawdę miejsce przyjazne do życia i nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy konkurencyjni w Polsce jak i w Europie – mówi prof. Jacek Żomjda, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Akcja „Zostaję w Białymstoku, zostaję w Podlaskiem” łączy uczelnie, samorząd i biznes, by zachęcić młodych ludzi do studiowania i budowania kariery w regionie. Spotkania odbędą się w piątek (27.02) od 10:00 do 14:00 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wstęp jest wolny. (hk)