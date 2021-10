Studenci Politechniki Białostockiej mogą się zgłaszać do Pilotażowego Programu Tutorskiego

Październik 22, 2021

Źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka prowadzi rekrutację do Pilotażowego Programu Tutorskiego. 17 studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia może liczyć na indywidualne wsparcie mentora – profesora uczelni.

Ideą programu jest rozwijanie potencjału naukowego i osobistego studenta. Student może liczyć na wsparcie w zakresie motywacji do samorozwoju, pozna metody służące rozwijaniu i wykorzystaniu własnych talentów, rozpozna także swoje mocne strony oraz umiejętności, które warto rozwijać.

– Staramy się pozyskać młodego człowieka, który chce się rozwijać, chce się wyróżnić albo do czegoś dążyć, ale nie wie w jaką stronę ma podążać. Pomocą może być tutor, czyli mistrz, który pomoże studentowi w znalezieniu odpowiedniej ścieżki, niekoniecznie kariery naukowej. To może być rozwój indywidualny, zrozumienie samego siebie – tłumaczy prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Program nie jest skierowany do tych najstarszych studentów ani doktoratów, bo oni już odnaleźli swoją ścieżkę, wiedzą jak się rozwijać. My staramy się dotrzeć do studentów ostatnich semestrów 1 i 2 stopnia.

Udział w projekcie jest w całkowicie bezpłatny, finansowany ze środków UE. Szczegóły programu są tutaj.

Chętni mogą zgłaszać się poprzez stronę uczelni – pb.edu.pl. Spotkania tutorskie rozpoczną się w listopadzie. (mt)

Z prof. dr hab. inż. Iwoną Skoczko rozmawia Julitta Grzywa: