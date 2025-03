Studenci nagrodzeni za najlepsze projekty mebli. Współpraca nauki z biznesem działa

26 marca, 2025

Laureaci i organizatorzy konkursu na projekt mebli biurowych na Wydziale Architektury PB, fot. A. Jakuć

Jak zaprojektować nowoczesne, funkcjonalne i możliwe do wdrożenia meble gabinetowe lub biurowe? Odpowiedzi na to pytanie szukali studenci studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w konkursie organizowanym we współpracy z podlaską firmą produkującą meble. W hali wydziału wręczono nagrody dla autorów najlepszych projektów.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie systemu mebli biurowych lub gabinetowych, z myślą o ich seryjnej produkcji. Jury – w skład którego weszli przedstawiciele uczelni i branży meblarskiej – oceniało funkcjonalność, estetykę, pomysłowość, ale też możliwość wdrożenia danego projektu.

– Projekty są bardzo dojrzałe, biorą pod uwagę uwarunkowania technologiczne i materiałowe. Jak najbardziej spełniają oczekiwania – przyznaje Dorota Ignatowicz, projektantka mebli i prowadząca zajęcia ze studentami. – Meble miały być docelowo produkowane z płyty laminowanej, w technologii, w jakiej działa nasza firma. To było głównym kryterium, ale oczywiście braliśmy pod uwagę design, nowoczesne projekty i ciekawe detale – dodaje.

W kategorii mebli pracowniczych pierwszą nagrodę zdobyli Agnieszka Jakimowicz-Łojewska i Bartosz Skarzyński. – Stworzyliśmy kolekcję mebli pracowniczych: biurek, szaf, komód i pomocników. Oparliśmy ją na geometrii, na trapezach. Postawiliśmy na kolor i naturalne materiały – mówi laureatka. – Najbardziej zależało nam na tym, aby zoptymalizować przestrzeń biurową. Biurka mają kształt złożony z trzech trójkątów prostokątnych – dzięki temu można je zestawiać w różnych konfiguracjach i ustawić więcej biurek na tej samej powierzchni – tłumaczy Bartosz Skarzyński.

Wyróżnienie za projekt mebli gabinetowych „SOWE” otrzymała Ewelina Sowińska. – Mój projekt wyróżniał się minimalizmem i prostotą. Chciałam uzyskać efekt ładnego wizualnie mebla, z akcentem designu. Stonowane kolory, ziemiste tony, drewno – ciemny i jasny brąz. To było coś oryginalnego – mówi nagrodzona studentka.

Dla młodych projektantów udział w konkursie był nie tylko wyzwaniem twórczym, ale też szansą na start zawodowy. – To dla nas wartościowe doświadczenie. Z jednej strony możliwość pokazania się firmom, z drugiej – coś, co możemy wpisać do portfolio – przyznaje Agnieszka Jakimowicz-Łojewska. – Bardzo się cieszymy, że w ogóle jest taka możliwość u nas na Politechnice Białostockiej – dodaje Bartosz Skarzyński.

Konkurs już po raz trzeci wsparł znany podlaski producent mebli. – Chcemy promować młodych ludzi, ale też naszą markę wśród nich. Oni za chwilę wejdą na rynek pracy, będą projektować wnętrza i mogą wybierać nasze produkty – podkreśla prezeska firmy, Bożena Datczuk. – Poziom był w tym roku bardzo wysoki. Mieliśmy problem, żeby wybrać te najlepsze prace. Pomysłowość i kreatywność studentów są na wysokim poziomie – dodaje.

Organizatorzy podkreślają, że współpraca nauki z biznesem działa z korzyścią dla obu stron. – Kierunek architektura wnętrz na naszym wydziale ma profil praktyczny. Dlatego kontakt z konkretnymi firmami, z rzeczywistym procesem produkcji, jest bardzo ważny – mówi dr hab. inż. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Zwycięskie projekty mają szansę trafić do produkcji seryjnej. To dla studentów wyjątkowa forma uznania – ale i zawodowego debiutu. (AJ)

Posłuchaj relacji z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.