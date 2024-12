Studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej oddawali krew na Wydziale Mechanicznym podczas Wampiriady

4 grudnia, 2024

Wampiriada na Wydziale Mechanicznym, fot. Hanna Kość Wampiriada na Wydziale Mechanicznym, fot. Hanna Kość

Chęć pomocy, satysfakcja, a nawet przyzwyczajenie – z tych powodów najczęściej białostoczanie oddają krew. To samo podkreślali uczestnicy Wampiriady, która w środę (04.12) odbyła się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Po oddaniu krwi dawcy otrzymują 9 czekolad, jako posiłek regeneracyjny oraz koszulkę z logiem Wampiriady.

– Po prostu lubię oddawać krew, bo to nic nie kosztuje, a może pomóc. Wiem jak dużo osób się boi igieł i sam widok krwi ich przeraża, ale jedynie chęć pomocy może jakoś to przemóc. Oddaje już bardzo długo krew z przyzwyczajenia, ale też ze względu na chęć pomocy innym, nigdy nie wiadomo kiedy i komu będzie potrzebna krew. Po donacji zawsze mam bardzo dużo endorfin, mimo spadku hemoglobiny, mniejszej ilości tych płynów, to człowiek wychodzi zadowolony – mówili dawcy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Krwi nie można wyprodukować, ale możną ją w bezpieczny sposób pobrać od dawców i przekazać dla osób najbardziej potrzebujących. – Kobiety mogą oddawać krew do czterech razy w ciągu roku, a mężczyźni do sześciu razy w ciągu roku. Dotyczy to krwi pełnej. Każdorazowo odstęp między donacją z pełnej krwi wynosi minimum 8 tygodni. Na Wampiriadzie pobieramy wyłącznie pełną krew. Jeżeli ktoś chciałby być dawcą płytek, bądź dawcą osocza, to zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, gdzie wykonujemy wszystkie procedury – mówi Anna Sawicka, lekarza w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Zimowa akcja Wampiriady potrwa na białostockich uczelniach do 14 grudnia. W przyszłym tygodniu będzie na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, dwukrotnie na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, w Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego i w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. (hk)