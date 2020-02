Luty 10, 2020

Najciekawsze rosyjskie produkcje minionego sezonu wciąż można oglądać w Kinie Forum. Trwa festiwal Sputnik nad Białymstokiem. Impreza potrwa do czwartku, 13.02.

Do tego czasu wyświetlone zostaną jeszcze cztery dramaty, w tym jeden wojenny. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć kino w wykonaniu naszych wschodnich sąsiadów, bo często filmy prezentowane w ramach Sputnika w ogóle nie trafiają do szerokiej dystrybucji.

