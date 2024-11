Spotkanie z kolekcjonerskimi grami karcianymi w Białymstoku

27 listopada, 2024

źródło: Fundacja Grający Białystok

Fundacja Grający Białystok oraz Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa zapraszają na wyjątkowe wydarzenie dla miłośników kolekcjonerskich gier karcianych.

Kolekcjonerskie gry karciane (Trading Card Games, TCG) to rodzaj gier towarzyskich, w których gracze używają specjalnych zestawów kart zaprojektowanych do konkretnej gry. Każdy uczestnik tworzy swoją indywidualną talię, wybierając karty w oparciu o strategie, ulubione postacie lub mechaniki gry. W sobotę (30.11) w godzinach od 13:00 do 17:00, w Centrum im. Ludwika Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19 odbędzie się spotkanie, na którym będzie można spróbować swoich sił w czterech popularnych tytułach:

Star Wars Unlimited – dynamiczna gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen,

– dynamiczna gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen, Vampire: the Eternal Struggle – strategiczna rozgrywka o władzę i dominację w świecie wampirów,

– strategiczna rozgrywka o władzę i dominację w świecie wampirów, Disney Lorcana – emocjonujące pojedynki z ulubionymi bohaterami Disneya,

– emocjonujące pojedynki z ulubionymi bohaterami Disneya, Final Fantasy – taktyczne starcia postaci z kultowej serii japońskich gier RPG.

Gry poprowadzą doświadczeni gracze, którzy wyjaśnią zasady i wprowadzą w świat karcianych zmagań. Wszystkie gry są w języku angielskim, więc podstawowa jego znajomość będzie przydatna.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Radio Akadera jest patronem spotkania. (pc)

Posłuchaj rozmowy z Johnnym i Mateuszem – organizatorami spotkania: