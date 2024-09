Sobotnie koncerty – Porter/Karczewska, Główny Zawór Jazzu oraz French Jazz Project

25 września, 2024

W sobotę 28 września, w Białymstoku odbędą się trzy wyjątkowe koncerty. W Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi energiczny zespół Główny Zawór Jazzu, w Klubie Fama duet Porter/Karczewska, a w Nie Teatrze zagra French Jazz Project, który przeniesie publiczność w klimat francuskiej piosenki w jazzowych aranżacjach.

Jednym z najważniejszych wydarzeń sobotniego wieczoru w Białymstoku będzie koncert duetu John Porter i Agata Karczewska w Klubie Fama. John Porter, ikona polskiej sceny rockowej, z powodzeniem łączy swoją wieloletnią karierę z nowymi projektami, takimi jak współpraca z młodą singer-songwriterką Agatą Karczewską. Artysta, który od lat 70. tworzy niezapomniane brzmienia, wciąż zachwyca swoją autentycznością i bezkompromisowością. Jego najnowszy projekt z Karczewską – album „On The Wrong Planet” – zyskał uznanie krytyków i zdobył Fryderyka w kategorii Album Roku Blues.

Agata Karczewska, której muzyczna ścieżka rozwija się dynamicznie od wydania debiutanckiego albumu „I’m Not Good at Having Fun”, dopełnia ten duet swoją świeżością i subtelną, akustyczną wrażliwością. Artystka, ceniona za naturalność i szczerość w swoich utworach, wnosi do współpracy nowe inspiracje, które świetnie współgrają z charakterystycznym stylem Portera. Razem tworzą muzykę, która przenosi słuchaczy w czasie, oferując mieszankę bluesa, folkowych brzmień i głębokiej emocji.

W Klubie Muzycznym Sześcian zagra zespół Główny Zawór Jazzu, który zabierze publiczność w niezwykłą podróż przez historię polskiej muzyki rozrywkowej. Grupa specjalizuje się w wyjątkowych, swingowych aranżacjach popularnych polskich utworów, przekształcając je w dynamiczne i porywające kompozycje, które na nowo odkrywają klasyczne hity. Zespół z Poznania, składający się z ośmiu muzyków, łączy jazz z muzyką pop, a ich koncerty pełne są energii i nieoczekiwanych muzycznych zwrotów. W ich wykonaniu usłyszeć można swingowe wersje takich artystów jak Brodka, Perfect, Kayah czy Maanam. To wieczór, który nie tylko przeniesie słuchaczy do zadymionych klubów lat 30. i 40., ale także udowodni, że jazz potrafi być zarówno nostalgiczny, jak i niezwykle żywiołowy. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

W Nie Teatrze wystąpi zespół French Jazz Project, który przeniesie publiczność na klimatyczne ulice Paryża, pełne kafejek i artystycznych zaułków. Liderką projektu jest Justyna Królak, wokalistka i miłośniczka francuskiej kultury, która wraz z zespołem odświeża klasyczne francuskie utwory, nadając im współczesny, jazzowy charakter. Podczas koncertu usłyszeć będzie można m.in. kompozycje z repertuaru takich legend jak Édith Piaf, Yves Montand czy Serge Gainsbourg, przeplatane ciekawymi opowieściami i anegdotami z życia francuskich artystów. Dzięki takiemu połączeniu muzyki i historii, French Jazz Project oferuje nie tylko niezapomniane doznania muzyczne, ale również fascynującą podróż przez historię francuskiej piosenki. (hp)