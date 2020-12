Siemiatycze. Szpital powiatowy z dotacją z budżetu województwa

Grudzień 15, 2020

fot. Anna Augustynowicz/UMWP fot. Anna Augustynowicz/UMWP

Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał ponad 450 tys. złotych na wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. Dotacja pozwoli na zakup ambulansu i wykonanie wewnętrznej instalacji gazów medycznych w podlegających szpitalowi placówkach opiekuńczych w Bacikach Średnich.

Umowę o dofinansowanie dla szpitala podpisał we wtorek (15.12) członek zarządu województwa Marek Malinowski.

– Cieszę się bardzo, że mogliśmy w tak ciężkich czasach pandemii koronawirusa wesprzeć kolejny szpital z budżetu województwa podlaskiego. W tym wypadku chodzi o szpital w Siemiatyczach, któremu udzieliliśmy dotacji w kwocie 451 tys. złotych – powiedział Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, dodając, że środki finansowe przyczynią się do polepszenia jakości usług medycznych i przysłużą się dla dobra mieszkańców powiatu siemiatyckiego.

Jak powiedział Andrzej Szewczuk, dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach, nowy ambulans oznacza dla załogi siemiatyckiego szpitala szybszą i sprawniejszą pracę.

– To niezwykle ważna dotacja, ponieważ rozwiąże nasze problemy związane z transportem pacjentów do innych szpitali. Oprócz zakupu karetki, będzie również wykonana instalacja gazów medycznych w ośrodku dla dzieci i młodzieży w Bacikach, jak i dla ZPO dla osób dorosłych. To niezwykle ważna też inwestycja, ponieważ zastąpimy przy łóżkach pacjentów butle możliwością wpięcia się do panelu z gazami medycznymi – dodaje dyrektor szpitala.

Całkowity koszt zakupu wysokospecjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego to 345 tys. złotych brutto, a koszt wykonania instalacji to 115 tys. złotych brutto.

Szpital siemiatycki jest w stanie przyjąć około 160 pacjentów. Placówka ma 5 oddziałów. (mt/mc)