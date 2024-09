Siatkarki rywalizują w Tytanowej Lidze Kobiet

20 września, 2024

To pierwsze w historii województwa podlaskiego amatorskie rozgrywki kobiet w siatkówce. Osiem drużyn walczy o tytuł mistrza w Tytanowej Lidze Kobiet. W zaledwie dwa dni zgłosiło się blisko 100 siatkarek.

– Gramy co tydzień. Obecna edycja ligi jest zaplanowana do końca grudnia. Jeżeli uda nam się uzyskać kolejne wsparcie od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Miasta Białegostoku, to mamy plan, żeby nasza liga była sukcesywnie realizowana z roku na rok – mówi prezes Tytanów Białystok, Łukasz Martyniuk.

Amatorki, ale z dużym doświadczeniem, spotykają się na rozgrywkach podczas Tytanowej Ligi Kobiet. Każda z nich jest pełna pasji i chęci do nauki.

– Jeździmy po województwie. Zdobywamy pierwsze, drugie miejsca. Generalnie coś tam zawsze przywozimy ze sobą. Wiele z nas grało w rozgrywkach, nawet krajowych, także mamy doświadczenie – mówią uczestniczki Tytanowej Ligi Kobiet.

Rozgrywki Tytanowej Ligi Kobiet są nagrywane i umieszczane na kanale Tytani Białystok na Youtube. (hk/km)

Z siatkarkami z Tytanowej Ligi Kobiet rozmawiała Hanna Kość: