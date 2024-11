26 listopada, 2024

Seminarium naukowe „Nowe technologie i materiały w transformacji energetycznej”, fot. Hanna Kość Seminarium naukowe „Nowe technologie i materiały w transformacji energetycznej”, fot. Hanna Kość

O problemach i wyzwaniach kluczowych dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej, dyskutują naukowcy różnych branż oraz przedsiębiorcy na seminarium naukowego w Politechnice Białostockiej.

Wraz z przyjęciem europejskiego prawa o klimacie Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, aby to osiągnąć wszystkie gałęzie gospodarki powinny ze sobą współpracować.

– Jedyne rozwiązanie dziś to pójście w odnawialne źródła energii i poprawa efektywności energetycznej szeroko rozumiana, bo z efektywnością energetyczną wiążą się inne aspekty takie jak transport, przemysł, budownictwo, mnóstwo różnych obszarów będzie dotykało tej kwestii. Oczywiście jeszcze kwestie typowo klimatyczne. Natomiast my mówimy nawet o takiej sytuacji, która się nazywa łączeniem sektorów. Musimy się dogadywać, żeby wspólnie realizować te cele, bo przemysł sam z siebie nie zrealizuje założeń związanych na przykład z efektywnością energetyczną czy celów energetycznych, musi działać z budownictwem, musi działać z elektrifikacją. Trzeba przestawiać się na inne zupełnie myślenie – tłumaczy prof. Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Odnawialne źródła energii, do których powinniśmy dążyć, stanowią również wymagania i problemy.

– Przestajemy korzystać z tych źródeł energii, z których korzystaliśmy do tej pory, które zapewniały nam bezpieczeństwo. Wprowadzamy do użytkowania w coraz większym stopniu źródła rozproszone, oparte głównie na odnawialnych źródłach energii. Niestety to są źródła pogodozależne, jak elektrownie fotowoltaiczne czy wiatrowe, a więc nie jesteśmy w stanie nimi sterować. Zmienia się też sposób przepływu energii w sieci elektroenergetycznej. Kiedyś ta energia płynęła z zakładów wytwórczych do odbiorców, obecnie wielu użytkowników instalacji

jest prosumentami, a więc staje się jednocześnie i producentami i odbiorcami – podkreśla prof. Jacek Kusznier z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i organizator seminarium „Nowe technologie i materiały w transformacji energetycznej”.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja powłok termorefleksyjnych, które stanowią przyszłość w ocieplaniu budynków. Ponadto w panelu dyskusyjnym naukowcy z Politechniki Białostockiej oraz przedstawiciele z Biura Zarządzania Efektywnością Energetyczną miasta Białystok, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa omawiali praktyczne sposoby ocieplania budynków instytucji publicznych. (hk)