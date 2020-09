Sejny. Policja przechwyciła nielegalny tytoń

Wrzesień 21, 2020

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Sejneńscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli ponad 9 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 600 sztuk gotowych wytworzonych papierosów.

Sejneńscy policjanci ustalili, że w jednym z samochodów w centrum Sejn może znajdować się nielegalny susz tytoniowy. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. W piątek, mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, znaleźli w vw ponad ponad 9 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 600 sztuk gotowych wytworzonych papierosów.

29-letni mieszkaniec powiatu suwalskiego usłyszał zarzut produkcji papierosów bez wymaganego wpisu do rejestru producentów. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do roku. Wprowadzenie nielegalnego towaru na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości około 11 tys. złotych z tytułu niezapłaconych podatków. (mt/mc)