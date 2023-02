Secret location i nowy termin. Up To Date Festival wraca do swoich korzeni

8 lutego, 2023

Up To Date Festival, fot. Katarzyna Cichoń Up To Date Festival, fot. Katarzyna Cichoń

Up To Date Festival czekają duże zmiany. Impreza odbędzie się w innym niż dotąd terminie, będzie krótsza o jeden dzień, a miejsce do samego końca pozostanie nieznane.

23 i 24 czerwca – to nowa data festiwalu, który od tego roku będzie trwał nie trzy, a dwa dni. Festiwal odbędzie się w formule „secret location”. Jak mówi pomysłodawca, koordynator i dyrektor programowy Up To Date Festival Jędrzej Dondziło, to swoisty powrót do korzeni.

– UTDF będzie festiwalem dwudniowym, niezwykle intensywnym. Odbędzie się wtedy, kiedy jest o wiele lepsza szansa na fajną pogodę; będzie festiwalem, który zmieni również lokalizację. Festiwal będzie odbywał się na świeżym powietrzu, a lokalizacja o której mowa nie posiada nawet adresu. Nie mamy zamiaru podać tej lokalizacji do ostatniej chwili, bo festiwal odbędzie się w formule „secret location”. To ruch na pewno radykalny. To ruch, który mocno odświeża nasze podejście do organizacji, gdzieś nawiązuje do korzeni naszej organizacji, kiedy jeszcze nie była organizacją pozarządową, kiedy zaczynaliśmy organizować pierwsze swoje wydarzenia z muzyką elektroniczną właśnie w formule „secret location”, która w sposób bezpośredni nawiązuje do wartości, które niesie ze sobą ta kultura i do czasów jej formowania – tłumaczy Jędrzej Dondziło.

Up To Date Festival pozostanie festiwalem kameralnym. Program imprezy przejdzie absolutny reset.

– Festiwal będzie bardzo intensywny; każdego dnia będzie się rozciągał w czasie od późnego popołudnia do późnego poranka. To wpisuje się w trendy wydarzeń z muzyką elektroniczną. Festiwal coraz bardziej będzie pogłębiał swoją drogę artystyczną w kierunku tejże elektroniki. Pozostaniemy festiwalem niszowym, który odkrywa talenty (…) bez sensu jest konkurować, nie chcemy tego robić, są większe festiwale, które taką funkcję spełniają – dodaje Dondziło.

Znane są już wyniki badań socjologicznych, które przeprowadzono podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu Up To Date. Zdecydowania większość badanych (70,6%) ocenia, że Białystok jest dobrym miastem dla wydarzeń takich jak UTDF, a miasto zyskuje na nim wizerunkowo. Nie bez znaczenia jest też wpływ wydarzenia na lokalne otoczenie społeczno-gospodarcze. Z badań wynika, że przeciętny uczestnik festiwalu spoza Białegostoku wydaje podczas swojego pobytu w stolicy Podlaskiego ok. 426 złotych. Wydatki wszystkich uczestników Up To Date (wliczając w to ceny wejściówek) szacowane są na ponad 1,2 mln złotych.

Grono uczestników UTDF jest zróżnicowane i można mówić o dwóch głównych grupach. Pierwsza to „społeczność techno” – osoby z dużym doświadczeniem na UTDF, przywiązane do wydarzenia i jego uczestników, bliskie scenie techno i otwarte na nowe doświadczenia muzyczne. Druga to „uczestnicy casualowi” – to zazwyczaj osoby nieco młodsze, mające nieco mniejsze doświadczenia z festiwalem i słabiej przywiązane emocjonalnie do jego marki. Bardziej zwracają uwagę na społeczno-towarzyskie aspekty wydarzenia, niż na przeżycia czysto muzyczne.

– Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje jednoznacznie, że Up To Date Festival jest wydarzeniem kluczowym z punktu widzenia Białegostoku, ale też jego uczestników. Pokazuje też jednak, że – w nawiązaniu do tych dwóch grup odbiorców, które wskazałem – być może festiwal stoi przed jakimś rozstajem dróg i decyzją o fokusowaniu się na jednej z tych grup. Ponieważ wydaje się, że na dłuższą metę łączenie oczekiwań wszystkich odbiorców w równym stopniu może być trudne – mówił autor raportu, dr Maciej Białous z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

W czwartek (09.02) w sprzedaży znajdzie się pierwsza pula karnetów na UPTD 2023, którego będzie to już czternasta edycja. Partnerem strategicznym imprezy jest firma Electrum. (mt)