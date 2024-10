Sauna na Dojlidach wraca do użytku!

6 października, 2024

źródło: BOSIR źródło: BOSIR

Zgodnie z zapowiedziami, w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy ponownie rusza sauna. Od dzisiaj, 6 października, mieszkańcy Białegostoku i okolic mogą korzystać z tej popularnej formy relaksu, ciesząc się ciepłem i regeneracją w otoczeniu malowniczej przyrody. Obiekt będzie dostępny dla chętnych w każdą niedzielę od 12:00 do 21:30. Jeśli zainteresowanie wzrośnie, działalność sauny zostanie rozszerzona o dodatkowe dni.

Cennik i zniżki

Korzystanie z sauny kosztuje 21 zł za godzinę (bilet normalny) lub 18 zł (bilet ulgowy). Na użytkowników czekają również liczne zniżki, m.in. dla posiadaczy Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Aktywnego Seniora, które gwarantują 50% rabatu. Regularni użytkownicy mogą także skorzystać z Kart Sportu, które oferują zniżki do 15%. Sauna działa w systemie elektronicznym, umożliwiającym samodzielne przedłużanie pobytu – po godzinie naliczana jest dopłata według cennika.

Dla większych grup istnieje możliwość wynajęcia sauny na wyłączność, w której zmieści się aż 25 osób. Koszt to 240 zł za godzinę. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 699 677 617.

Wygrzewanie i chłodzenie

Po sesji w saunie użytkownicy mogą ochłodzić się pod prysznicem, skorzystać z maszyny produkującej śniegolód lub – dla odważnych – zanurzyć się w jeziorze. Niskie temperatury na zewnątrz sprawiają, że to doświadczenie jest szczególnie unikalne. Drewniane pomosty o powierzchni 243 mkw. umożliwiają łatwy dostęp do wody, oferując widok na jezioro i wyspę.

Zasady korzystania z sauny

Przed wejściem do sauny należy osuszyć ciało, aby zachować odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu (10-20% przy temperaturze 80-95°C). Należy mieć ze sobą dwa ręczniki – jeden do rozłożenia na ławie, drugi do okrycia ciała. Na miejscu można wypożyczyć ręcznik za 3 zł. W saunie powinna panować cisza, co sprzyja pełnemu relaksowi.

Sauna – zdrowie i relaks

Sauna na Dojlidach cieszy się ogromną popularnością. Od otwarcia w grudniu 2023 roku skorzystało z niej prawie 11 000 osób, a 87 razy wynajęto ją na wyłączność. Regularne korzystanie z sauny pomaga w walce ze stresem, wzmacnia odporność, poprawia krążenie i przyspiesza metabolizm. Szczególnie teraz, w okresie jesiennym, kiedy ryzyko przeziębień wzrasta, sauna jest doskonałym sposobem na wzmocnienie organizmu.

Dojlidy czekają!

Wstęp na teren Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy jesienią jest bezpłatny, od godz. 6:00 do 22:00. Dodatkowo wciąż funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pływającego, czynna od 9:00 do 18:00. Sauna na Dojlidach to idealne miejsce na jesienny relaks, który przynosi korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. (pc)