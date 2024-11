Samorząd bez cenzury. O aktywności studenckiej, jakości kształcenia w Politechnice Białostockiej. Rozmowa z Julią Skorbiłowicz 

14 listopada, 2024

W najnowszym audycji z cyklu „Samorząd bez cenzury” na falach Radia AKADERA Adam Jakuć i Ewa Tatarczyk rozmawiają z Julią Skorbiłowicz – studentką czwartego roku budownictwa na Politechnice Białostockiej. Julia to nie tylko studentka pełna pasji, ale także aktywna działaczka samorządu studenckiego, była przewodnicząca wydziałowej rady i członkini komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia.

Co przyniosła działalność w samorządzie?

Julia rozpoczęła swoją przygodę z samorządem od popularnego wyjazdu „zerówka”, podczas którego poznała innych studentów, aktywnie zaangażowanych w życie uczelni. To właśnie tam po raz pierwszy zainspirowano ją do działania. W audycji opowiada, jak samorząd nauczył ją zarządzania zespołem, współpracy z władzami uczelni oraz łączenia pracy i nauki. Przekonuje, że jej doświadczenie w samorządzie uczyniło ją osobą bardziej otwartą i zorganizowaną, gotową na kolejne wyzwania w życiu zawodowym.

Posłuchaj audycji Samorząd bez cenzury. Julia Skorbiłowicz opowiada o nauce, działalności studenckiej i pracy.

Zaangażowanie w poprawę jakości kształcenia

W audycji poruszono również rolę Julii w Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Julia podkreśliła, jak ważne są ankiety wśród studentów – narzędzie, które pozwala na regularne monitorowanie jakości nauczania i daje studentom głos w ocenie dydaktyków. Julia zachęca studentów do aktywnego udziału w ankietach. Dzięki temu, jak mówi, uczelnia może ciągle się doskonalić i dążyć do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia.

Strefa rekreacyjna – nowa inicjatywa na kampusie

Jednym z projektów, który Julia koordynuje, jest budowa strefy rekreacyjnej dla studentów na kampusie Politechniki Białostockiej. W audycji opowiada o tym, jak od lat krążył pomysł stworzenia przyjaznej przestrzeni, gdzie studenci mogliby spędzać wolny czas, integrować się i odpoczywać. Projekt obejmuje zadaszone miejsca do siedzenia, stoliki, ławki i grille, a także estetyczną zieleń wokół. Po zakończeniu przetargów studenci będą mogli cieszyć się nową przestrzenią integracyjną już w przyszłym roku.

Koło naukowe „Konkrecik” – pasja do betonu i innowacji

Julia jest także członkinią koła naukowego „Konkrecik”, które zajmuje się badaniami nad betonem i jego recyklingiem. W audycji wyjaśnia, jak wraz z zespołem wprowadza do betonu materiały z recyklingu, takie jak szkło czy popioły, aby zmniejszyć ślad węglowy. Projekty koła to przykład innowacyjnego podejścia do inżynierii materiałowej i chęć przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju. Jak mówi Julia, jej praca inżynierska może być nawet wykorzystana przez przemysł.

Jak łączyć studia, pracę i działalność?

W ostatniej części audycji Julia opowiada o swojej nowej pracy jako inżynier budowy, gdzie zajmuje się technologią materiałów budowlanych. To dla niej doskonała okazja do zdobywania praktycznych umiejętności i rozwijania się zawodowo. Jak sama przyznaje, balansowanie studiów, pracy i działalności studenckiej wymaga dużej organizacji, ale przynosi satysfakcję i przygotowuje do przyszłej kariery zawodowej.

Posłuchaj audycji i poznaj inspirujących studentów Politechniki Białostockiej

„Samorząd bez cenzury” to miejsce na szczere rozmowy o tym, jak studenci Politechniki Białostockiej kształtują swoją przyszłość, uczelnię i rozwijają pasje. Wspólna praca nad poprawą jakości kształcenia, inicjatywy takie jak strefa rekreacyjna czy badania naukowe pokazują, że studia to nie tylko teoria, ale także doświadczenia i praktyka. (AJ)

