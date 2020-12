Rząd wprowadza kwarantannę narodową. Ma obowiązywać od 28 grudnia

Grudzień 17, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Od 28 grudnia w całym kraju – w związku z pandemią koronawirusa – będzie obowiązywać kwarantanna narodowa. Zamknięte będą hotele, stoki narciarskie, galerie handlowe. W Sylwestra wprowadzone zostanie ograniczenie w przemieszczaniu się.

– Same apele nie pomogą, same apele to za mało – powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. – Mam nadzieję, że ta kwarantanna narodowa przygotuje nas do szczepień, które właśnie dzięki tej kwarantannie będą mogły przebiegać w sposób poprawny i osiągnąć duże liczy osób zaszczepionych, by obronić się, by światełko w tunelu stało się coraz wyraźniejsze – dodawał szef resortu zdrowia.

Kwarantanna narodowa ma trwać do 17 stycznia. Zapowiadany na 10 stycznia finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty na 31 stycznia. (mt/mc)