Rozpoczyna się sześciodniowy Festiwal Literacki Zebrane. Sprawdź program

23 września, 2024

To będzie sześć spotkań z literaturą. W poniedziałek (23.09) zaczyna się Festiwal Zebrane. Do soboty (28.09) w każde popołudnie w Zmianie Klimatu odbędzie się dyskusja z topowymi pisarzami i ekspertami.

W programie jest m.in. Dominik Wilczewski, Dariusz Rosiak czy Olga Drenda.

– Ten program jest sumą książek wydanych w tym roku, bądź w zeszłym, książek, które są ważne, są istotne, są ciekawe i jakoś ten puls świata próbują uchwycić – mówi Damian Kudzinowski ze Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów, które organizuje festiwal. – Staramy się nie do końca zakleszczać tylko w temacie literatury klasycznej czy klasycznych wydawnictw, dlatego zawsze co roku pojawia się jakiś taki ciekawy akcent. W zeszłym roku była to na przykład literatura młodzieżowa, a w tym roku historia sztuki opowiadana za pomocą memów.

W ramach Festiwalu Literackiego Zebrane przed każdym spotkaniem autorskim będzie również działała księgarnia festiwalowa, a na czwartek (26.09) zaplanowano koncert zespołu Muzyka końca lata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Radio Akadera jest patronem medialnym festiwalu.

Rozmowa Hanny Kość z Damianem Kudzinowskim i Markiem Kochanowiczem z Fabryki Bestsellerów:

Program festiwalu:

23 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

16:00 – spotkanie autorskie z Dominikiem Wilczewskim

prowadzenie: Marek Kochanowski

miejsce: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1R

18:00 – „Jakoś(ć) w mediach” – dyskusja z udziałem Dariusza Rosiaka i Pauliny Januszewskiej

prowadzenie: Małgorzata Skowrońska

miejsce: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

24 WRZEŚNIA (WTOREK)

18:00 – spotkanie autorskie z Sonią Kiszą

prowadzenie: Katarzyna Sztop-Rutkowska

miejsce: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

25 WRZEŚNIA (ŚRODA)

18:00 – spotkanie autorskie z Maciejem Falkowskim

prowadzenie: Mikołaj Wawrzeniuk

miejsce: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

26 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

18:00 – spotkanie autorskie z Olgą Drendą

prowadzenie: Dorota Sokołowska

miejsce: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

20:00 – Muzyka Końca Lata – koncert

miejsce: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

27 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

18:00 – spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim

prowadzenie: Andrzej Bajguz

miejsce: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

28 WRZEŚNIA (SOBOTA)

17:00 – spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim

prowadzenie: Marcin Rębacz

miejsce: Klub Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

Wstęp wolny!

Księgarnia festiwalowa Wydawnictwa Paśny Buriat otwiera się godzinę przed każdym spotkaniem w Zmianie Klimatu.