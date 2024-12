Rozpoczyna się przerwa świąteczna na białostockich uczelniach. Jak ją spędzą studenci?

20 grudnia, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Rozpoczyna się przerwa świąteczna na białostockich uczelniach, która na większości potrwa do 8 stycznia 2025 roku. To czas odpoczynku od nauki, spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi, ale wielu studentów zamierza się też uczyć.

– Święta spędzę z rodziną w domu, ale trochę projektów trzeba porobić na studia. Myślę, że wigilia i pierwszy dzień świąt jak najbardziej można sobie tutaj poluzować, ale tak to jest co robić, bo w styczniu wszystkie projekty są do dania. Jakaś przerwa taka, żeby sobie odpocząć od tej nauki, to dobra jest sprawa – mówią studenci Politechniki Białostockiej.

Do domu i rodziny nie wraca jednak Barhan Kurt, pochodzący z Turcji, który studiuje na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

– Zamierzam odpocząć, bo trzeba odpocząć psychicznie i fizycznie. Jeszcze nie wiem, co będę robił w przerwie. Może wyjedziemy do Gdańska lub do Wrocławia, albo zostańmy w Białymstoku, bo jest bardzo ładnie. Ulice są ładnie oświetlone i jest fajny jarmark Bożonarodzeniowy, więc jest dobrze – zapewnia Barhan Kurt.

Beata Cackowska, kierownik Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej, potwierdza, że większość zagranicznych studentów mimo wszystko nie zostaje w akademikach. – Około 360 studentów zagranicznych mieszka w akademikach Politechniki Białostockiej, ale większość z nich wyjeżdża wykorzystując ten czas na dodatkowe podróże. Studenci z Hiszpanii, Portugalii zazwyczaj powracają do domów rodzinnych.

Studenci Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku odpoczywają do 8 stycznia, natomiast żacy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wrócą na uczelnię dzień wcześniej. (hk)