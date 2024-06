27 czerwca, 2024

Klaudia Kardasz na Mistrzostwach Polski, fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie Klaudia Kardasz na Mistrzostwach Polski, fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie

Rozpoczęły się jubileuszowe 100. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, które potrwają od czwartku (27.06) do soboty (29.06). To ostatnia szansa dla zawodników na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej, w związku z czym do Bydgoszczy przyjechali najlepsi lekkoatleci z całego kraju, w tym bardzo silna reprezentacja z Białegostoku.

Dwa medale wywalczyły reprezentantki Podlasia Białystok podczas 100. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, które rozpoczęły się w czwartek (27.06). To Klaudia Kardasz, która już po raz trzeci z rzędu jest Mistrzynią Polski uzyskując nowy rekord życiowy 18,52 m. Brązowy medal również w pchnięciu kulą zdobyła Podlasianka Martyna Karwowska.

Ponadto na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce z Podlasia bierze udział Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów, Maria Żodzik w skoku wzwyż, Małgorzata Karpiuk w chodzie na 5 km, Damian Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki i dwóch absolwentów Politechniki Białostockiej, czyli Marlena Granaszewska w biegu na 200 metrów i Wojciech Nowicki w rzucie młotem.

W ubiegłym sezonie reprezentanci Podlasia przywieźli do Białegostoku siedem medali, w tym aż pięć złotych. (hk)