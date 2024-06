Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Politechnice Białostockiej

3 czerwca, 2024

Ponad 2 tysiące miejsc czeka na kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia w Politechnice Białostockiej. Do 14 lipca trwa rekrutacja na 6 wydziałów uczelni.



– Jeżeli chodzi o naszą ofertę edukacyjną, cały czas staramy się ją unowocześniać, dostosowywać do bieżących warunków oraz do zmian, które zachodzą w świecie. Cały czas pracujemy nad tym, aby treści, które są przekazywane naszym studentom, były jak najbardziej aktualne i były dostosowane do potrzeb rynku. Podążamy za nowoczesnymi technologiami, tak żeby nasi kandydaci, którzy będą kończyli studia, byli przygotowani na to, co ich w przyszłości spotka – zapewnia Artur Kozłowski, kierownik Centrum Rekrutacji i Dydaktyki.

Najpopularniejsze kierunki studiów to informatyka, logistyka, budownictwa oraz architektura, ale w sumie Politechnika Białostocka kształci na 29 kierunkach studiów I stopnia oraz 4 kierunkach II stopnia.

– Każdy wydział ma odrębność, jeżeli chodzi o swoje kierunki. Na Wydziale Architektury wiadomo: architektura, grafika, wszystko związane z rysunkiem. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – kierunki, które są związane zarówno z budownictwem, jak i wszelkimi wykończeniami oraz zagospodarowaniem przestrzeni, czyli architektura krajobrazu. Wydział Elektryczny: elektrotechnika. Tam są też studia dualne, na które również chętnie zapraszamy. Wydział Informatyki – tu chyba nie trzeba mówić, informatyka przoduje. Wydział Inżynierii Zarządzania – tu logistyka, zarządzanie, marketing. No i Wydział Mechaniczny – nasza słynna robotyka, więc tutaj pasjonaci mechaniki – mówi Ewa Wojciuk, dyrektor Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się w systemie IRK i trwa do 14 lipca, z wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury, gdzie odbywa się egzamin z rysunku. Na architekturę, architekturę krajobrazu i grafikę można się rejestrować do 5 lipca. Listy przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 31 lipca. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Ewą Wojciuk, dyrektor Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji oraz Arturem Kozłowskim, kierownikiem Centrum Rekrutacji i Dydaktyki Politechniki Białostockiej: