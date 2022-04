Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Kwiecień 6, 2022

Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Białymstoku rozpoczęła kwalifikację wojskową. W tym roku na komisje powinno się zgłosić 4 tysiące osób, które ukończyły 19 lat.

Podczas kwalifikacji oceniany jest stan zdrowia, zdolność do czynnej służby wojskowej oraz wydawana jest książeczka wojskowa.

– Kwalifikacja jest także informacją dla sił zbrojnych o zasobach, które ewentualnie by posiadały – mówi mjr Małgorzata Repnik, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku. I dodaje: – Kwalifikacja dotyczy osób, które kończą 19. rok życia, zarówno mężczyzn i kobiet. W przypadku pań, to kierunki przydatne dla Wojska Polskiego, tj. medyczne, psychologia, weterynaria, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, a od przyszłego roku też informatyka.

Do stawienia się do kwalifikacji wezwani są:

– mężczyźni urodzeni w 2003 roku,

– mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osoby urodzone w latach 2001-2002, które otrzymały kategorię zdrowia B,

– kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne dla wojska polskiego

Na terenie WKU mamy 4 komisje kwalifikacji wojskowej:

– Powiatowa Komisja Lekarska w Białystoku – dla osób z miasta Białystok

– Powiatowa Komisja Lekarska w Sokółce – dla osób z powiatu sokólskiego

– Powiatowa Komisja Lekarska w Mońkach – dla osób z powiatu monieckiego

– Powiatowa Komisja Lekarska w Białymstoku (zacznie działać od 11 kwietnia) – dla osób z powiatu białostockiego.

Każda komisja pracuje w innym terminie. Jeśli nie pasuje data wezwania, można termin zmienić, wystarczy skontaktować się z urzędem bądź WKU.

Poza tym, podczas trwania kwalifikacji, każda osoba zainteresowana, możne otrzymać szczegółowe informacje o pełnieniu służby wojskowej (zawodowej, kandydackiej, terytorialna). Przedstawiciele naszych regionalnych jednostek wojskowych (18. Pułk rozpoznawczy, 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej) oraz WKU omawiają szczegółowe warunku procedury powołania do służby, możliwości rozwoju w ramach służby.

A każdy ochotnik, który ukończył 18. rok życia, także może na taką kwalifikację wojskową się zgłosić, może przejść badania i mieć orzeczoną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. (at)