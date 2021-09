Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Wrzesień 1, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Blisko 40 tysięcy dzieci i młodzieży wróciło do białostockich szkół. Uczniowie rozpoczynają naukę stacjonarną, choć ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii, zajęcia będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nowy rok szkolny został zainaugurowany podczas miejskiej uroczystości, z udziałem władz Białegostoku, nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej nr 24, przy ul. Antoniuk Fabryczny.

– Tak jak co roku przygotowywaliśmy szkoły i placówki oświatowe, do tego aby były odświeżone, wyremontowane na nowy rok szkolny. Wydaliśmy na to ponad 5 milionów złotych. Remonty odbywały się w 117 budynkach, ale pamiętaliśmy też, że szkoły muszą być gotowe do walki z COVID – 19, wyposażyliśmy je w sprzęt, w środki ochrony osobistej. Jednocześnie odbywały się większe inwestycje, XI LO ma nową salę gimnastyczną z zapleczem, powstają trzy nowe sale gimnastyczne przy szkołach specjalnych – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W trakcie inauguracji prezydent miasta wręczył uczniom i ich nauczycielom medale za pilność. Wyróżnienie przyznawane jest od 2004 roku, za ciężką pracę oraz za trud włożony w zdobywanie wiedzy.

Nowy rok w przedszkolach rozpoczęło również ponad 10 tysięcy dzieci. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej