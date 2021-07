Rozpoczął się Suwałki Blues Festival

Lipiec 9, 2021

źródło: suwalkiblues.com źródło: suwalkiblues.com

Do niedzieli (11.07) potrwa 14. edycja Suwałki Blues Festival. Imprezę rozpoczęło odsłonięcie 12. tablicy w Alei Gwiazd Bluesa.

– Zależy mi na tym, aby miasto rozwijało się, żeby było w pełni europejskie i Suwałki Blues Festival jest taką imprezą, która wprowadza nowość, światowość, europejskość na ulice Suwałk. Jeżeli ktoś ma wolną chwilę i nie wie co ze sobą zrobić, w najbliższy weekend, to serdecznie zapraszam do bluesowego miasta. Piątek, sobota, niedziela, tu się dużo dzieje – mówi prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

W tym roku festiwal odbywa się bez udziału zagranicznych gwiazd, mimo to program jest bogaty, w sumie wystąpi kilkadziesiąt zespołów.

– Najciekawsi uczestnicy tegorocznej edycji festiwalu to: Magda „Magic” Piskorczyk, Nocna Zmiana Bluesa, Martyna Jakubowicz, Zdrowa Woda, Dariusz Kozakiewicz z gościnnym udziałem Natalii Sikory oraz zespół SBB z udziałem Sebastiana Riedla – zapowiada dyrektor artystyczny Suwałki Blues Festiwal Bogdan Topolski.

Koncerty zaczynają się od 11.00 i podzielone są na: śniadania bluesowe, koncerty towarzyszące, główne oraz klubowe. Wstęp na wszystkie wydarzenia plenerowe jest bezpłatny.

Szczegółowy program znajduje się tutaj. (ea)