„Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” – szkolenie dla studentów 1. roku Wydziału Elektrycznego i Mechanicznego

9 października, 2024

Rozkład-jazdy-WM-fot-Dariusz-Piekut Rozkład-jazdy-WM-fot-Dariusz-Piekut

Za nami ostatni dzień szkoleń z cyklu „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” w Politechnice Białostockiej. We wtorek (08.10) studenci pierwszego roku Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego dowiedzieli się najważniejszych rzeczy o uczelni.

„Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” odbył się na każdym wydziale Politechniki Białostockiej.

– Te szkolenia są bardzo ważne, dlatego, że pomagają osobom, które przychodzą do nas na studia, odnaleźć się na uczelni. To duży szok w porównaniu ze szkołą średnią, którą się bardzo dobrze znało. Tutaj każdy jest dorosły, każdy jest panem swojego losu, więc warto wiedzieć, co, gdzie, kiedy i jak robić, albo też kogo zapytać, to ważne i warto korzystać z rad starszych kolegów, nauczycieli, dziekanów i prodziekanów – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Szkolenia „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” rozpoczęły się 1 października. Studenci 1. roku na każdym z sześciu wydziałów Politechniki Białostockiej dowiedzieli się między innymi o możliwościach studiów zagranicznych w ramach Erasmus+, na jakie koła naukowe warto dołączyć, a także jakie mają obowiązki i prawa.

– Studenci mają szeroki wachlarz praw, z których bardzo często nie zdają sobie sprawy: mogą ubiegać się o stypendium rektorskie, o stypendium socjalne, a także jeśli mają jakieś problemy na uczelni, zawsze mogą się zwrócić do samorządu i będziemy reprezentować ich głos, mają też między innymi dostęp do egzaminu komisyjnego i na ich prośbę może na tym egzaminie być osoba postronna, na przykład z samorządu albo ich znajomy z innej uczelni – tłumaczy Szymon Podziewski, przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej.

To był czwarty i ostatni dzień szkoleń „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach”. Organizatorami był samorząd studencki Politechniki Białostockiej, władze uczelni oraz studenci. (km/hk)



Relacja Hanny Kość z „Rozkładu jazdy – jak nie zgubić się na studiach” na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym: