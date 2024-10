„Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

2 października, 2024

Rozkład jazdy, fot. Dariusz Piekut Rozkład jazdy, fot. Dariusz Piekut

Czym zajmuje się dziekanat, jak się zwracać do wykładowców, czy jak ubiegać się o stypendium – odpowiedzi na te i wiele innych pytań dowiadują się studenci 1. roku Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

W środę (02.10) studenci do godzin popołudniowych uczestniczą w spotkaniach z władzami uczelni i wydziału oraz z kolegami ze starszych roczników w ramach wydarzenia „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach”. Prof. Andrzej Chmielewski, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, przywitał studentów, podkreślając, że studia nie są łatwe, ale są ciekawe.

– Po pierwsze te programy studiów zostały opracowane we współpracy z przedsiębiorcami, to oni nam mówili jakie są potrzeby rynkowe i proponowali przedmioty, które powinniśmy wprowadzić do programu studiów. Natomiast jeśli chodzi o realizację, również tutaj przedsiębiorcy mają swój znaczący udział, ponieważ przychodzą do nas, prowadzą zajęcia praktyczne i teoretyczne, są to specjaliści zarówno z rynku lokalnego, jak również ogólnopolscy specjaliści z różnych bardzo znanych dużych firm. Przedsiębiorcy również się włączają w działalność kół naukowych i tam prowadzą już bardziej specjalistyczne ukierunkowane na działalność koła zajęcia – tłumaczy prof. Andrzej Chmielewski.

Na spotkaniu uczestniczyła też Wioletta Obidzińska, kierownik dziekanatu na Wydziale Informatyki, która uważa, że trzeba studentom 1. roku objaśnić wiele spraw, bo to jest zupełnie inny świat.

– To nie jest to samo co szkoła średnia, oni jeszcze nie wiedzą, co to jest w ogóle dziekanat, oni by chętnie kierowali się do sekretariatu, a to nie jest to samo. Przekazuję im mnóstwo ogłoszeń, które są istotne do tego, żeby prawidłowo rozpocząć te studia i jakoś odnaleźć się na uczelni. Ja się bardzo cieszę, że widzimy tych studentów, bo rzeczywiście tak jest, że ich widzimy coraz rzadziej, ponieważ tu już nie ma indeksów od wielu lat, dyplomy jeszcze wydajemy papierowe studentom, ale też to się zmieni niebawem – mówi Wioletta Obidzińska.

„Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” będzie na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej. W poniedziałek (07.10) spotkania zaplanowane są na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarządzania. (hk)

Relacja Hanny Kość z „Rozkładu jazdy – jak nie zgubić się na studiach” na Wydziale Informatyki: