Rozbudowa lotniska na Krywlanach, może nabrać tempa dzięki decyzjom NSA i RDOŚ

23 października, 2024

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Rozbudowa białostockiego lotniska na Krywlanach, może nabrać tempa dzięki dwóm kluczowym decyzjom, które ułatwiają kontynuację prac. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) otwierają drogę do dalszego rozwoju lotniska, szczególnie w kwestii usunięcia przeszkód lotniczych i budowy nowej infrastruktury.

22 października NSA oddalił skargę na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 2016 roku, która pozwalała na przebudowę pasa startowego na Krywlanach. Społecznicy zaskarżyli tę decyzję, domagając się jej unieważnienia, co mogło znacząco spowolnić prace nad rozbudową lotniska. Orzeczenie sądu zamyka jednak tę sprawę i umożliwia miastu kontynuację działań związanych z infrastrukturą lotniskową.

Równolegle trwały postępowania dotyczące usunięcia kilkunastu tysięcy drzew z Lasu Solnickiego, które stanowią przeszkodę na trasie podejścia do lądowania. Zgoda na wycinkę, również zaskarżona przez społeczników, została czasowo zawieszona do czasu rozstrzygnięcia kwestii decyzji środowiskowej z 2016 roku. Teraz, po orzeczeniu NSA, władze miasta mogą wznowić procedury związane z wycinką, co jest kluczowe dla pełnego wykorzystania zmodernizowanego pasa startowego.

Druga decyzja, dotycząca budowy hangaru na Krywlanach, również uzyskała zielone światło. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że planowana budowa hangaru dla śmigłowców Straży Granicznej oraz towarzyszącej infrastruktury nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko. To kolejny ważny krok w rozwoju lotniska, które po zakończeniu inwestycji będzie miało znacznie większe możliwości operacyjne.

„Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane zamierzenie nie wywrze negatywnego wpływu na środowisko. Dokumentacja złożona przez inwestora określa zakres przedsięwzięcia w ten sposób, iż modernizowana, przebudowywana i rozbudowywana będzie głównie infrastruktura podziemna i nadziemna, związana z prowadzoną działalnością. Jeśli chodzi o infrastrukturę stricte związaną z ruchem lotniczym, planowanym do wybudowania jest hangar o powierzchni około 3000 m2.” – mówi Adam Juchnik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

Obie decyzje znacznie przyspieszają realizację rozbudowy lotniska na Krywlanach, co zbliża miasto do stworzenia nowoczesnej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury lotniczej.