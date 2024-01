Rock na Bagnie 2024. 22 zespoły i światowe gwiazdy na głównej scenie

4 stycznia, 2024

22 zespoły, w tym gwiazdy światowego formatu wystąpią podczas tegorocznego festiwalu Rock na Bagnie. Organizatorzy ogłosili pełną listę wykonawców dużej sceny XIV edycji festiwalu. Główne koncery odbędzie się 5 i 6 lipca, ale festiwal potrwa cztery dni.

– Szykuje się chyba najmocniejsza edycja w historii festiwalu. Atrakcją będzie koncert jednego z najważniejszych w historii punk rocka zespołów The Exploited – zapowiada Jacek Żędzian, dyrektor artystyczny festiwalu Rock na Bagnie. To zespół, który wywarł wpływ na wielu wykonawców, m.in takich jak: Metallica, Slayer, Anthtax, Nirvana. Do wpływów The Exploited przyznają się również członkowie nowojorskiego zespołu The Casualties, który będzie drugim zagranicznym headlineram goniądzkiego festiwalu. Też z USA, z Arizony, przyjedzie popularny wśród zwolenników kalifornijskiej odmiany punk rocka zespół Authority Zero.

Oprócz mocnej strony zagranicznych gwiazd, szefostwo „Bagna” przygotowało również mocną obsadę krajową: Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Illusion, Sexbomba. Ciekawym koncertem będzie Tribute to Siekiera, podczas którego festiwalowicze usłyszą całą płytę „Nowa Aleksandria” kultowej Siekiery w wykonaniu muzyków znanych z trójmiejskiej sceny. Innym ciekawym projektem będzie projekt „Na zawsze punk”, podczas którego, zespół Uliczny Opryszek wraz z zaproszonymi gośćmi z dawno nie istniejących punkowych zespołów lat 80’ wykona nieraz już zapomniane hity polskiego punk rocka. Również wyjątkowy koncert, poświęcony historii festiwalu w Jarocinie, zapowiada zespół Acapulco – laureat jarocińskiego festiwalu w roku 1986.

Scenę gotyckiego rocka będzie reprezentował w Goniądzu zespół Lorien, metalową Devaner, reggae The Rebels, a ska Flaming Heart.

Rock na Bagnie to także cała gama krajowych punkowych wykonawców w każdym stylu – od street punka, po hard core. Wśród nich koncerty zespołów: Prawda – występ z okazji 30 lat istnienia i Czerwone Kościoły – które w 2024 roku będą obchodziły swoje 35 urodziny. Line up uzupełniają: Eye for an Eye, Leniwiec, Nice Work, Royal Spirit, Jaws i Royal Kids of 1977.

Festiwalowi towarzyszyć będzie, tradycyjnie, inicjatywa Rock na Bagnie na Styku Kultur, powołana przez fanów festiwalu i mieszkańców Goniądza – będzie można wziąć udział w ciekawych spotkaniach, kinie festiwalowym, wystawach, jarmarku i obejrzeć koncerty na małej scenie – dodaje Jacek Żędzian. – To wszystko przez dwa dni, a nawet więcej, bo już zaczniemy w czwartek, 4 lipca małą sceną, a skończymy w niedzielę, 7 lipca, więc właściwie przez cztery dni będzie coś się działo.

Bilety są już dostępne w przedsprzedaży. Organizatorem festiwalu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Radio Akadera jest patronem medialnym. (at)

O festiwalu Rock na Bagnie 2024 mówi Jacek Żędzian, dyrektor artystyczny: