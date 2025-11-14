Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Białostockiej już otwarta! Nowe zielone serce kampusu

Politechnika Białostocka zyskała kolejne wyjątkowe miejsce do integracji i odpoczynku! Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej, zlokalizowana tuż przy Domach Studenta, została oficjalnie otwarta i już przyciąga studentów spragnionych relaksu na świeżym powietrzu. To kolejny krok w stronę realizacji idei zielonego kampusu PB, tworzonego dla studentów i przez studentów.
Zielona przestrzeń zaprojektowana przez studentki architektury krajobrazu
Nowa strefa to projekt, który wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także wyjątkową historią powstania. Koncepcję opracowały studentki kierunku architektura krajobrazu z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB:
Dominika Bielawska, Karolina Radwańska, Patrycja Dzieniszewska i Kamila Mościcka.
Przy tworzeniu projektu studentki musiały zmierzyć się z naturalnymi uwarunkowaniami terenu – istniejącymi drzewami, skarpami, górką oraz infrastrukturą techniczną. Efekt? Przemyślana, estetyczna i funkcjonalna przestrzeń, która już teraz zachwyca użytkowników.
Co znajduje się w Rekreacyjnej Strefie Kultury Studenckiej?
Strefa została zaprojektowana tak, aby można było korzystać z niej przez cały dzień – także po zmroku. Znajdują się tu:
stalowe altany – wkrótce oplecione roślinnością,
stanowiska grillowe,
nastrojowe oświetlenie,
częściowo utwardzona nawierzchnia,
lekki system ogrodzenia,
roślinne nasadzenia
To idealne miejsce na rozmowy, pikniki, gry planszowe, wspólne gotowanie i spontaniczne integracje studenckie.
Projekt tworzony w duchu współpracy i zielonej strategii PB
Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej powstała dzięki ścisłej współpracy studentów z Władzami Uczelni. Jak podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, strefa doskonale wpisuje się w ideę zielonego kampusu i szerszą strategię „Moja Zielona Politechnika”.
Studenci uczestniczyli również w wyborze finalnej koncepcji wiat, a cały projekt jest dla społeczności akademickiej czymś więcej niż tylko nową infrastrukturą — to przestrzeń, która sprzyja integracji i budowaniu relacji.
Nowe centrum studenckiej integracji
Studenci nie kryją radości z nowej przestrzeni, i już w dniu otwarcia zorganizowali pierwszą impreze.
– To bardzo ważne miejsce, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, pograć w gry, a nawet zorganizować mały piknik – mówi Kacper Chrost, student Informatyki i Ekonomii.
Strefa ma pełnić funkcję „oazy przyjaźni” i miejsca współpracy między kolejnymi rocznikami studentów PB.
Element działań proekologicznych i integracyjnych PB
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Uczelni, a jej otwarcie połączono z projektem „WINGS PB – Wsparcie, Integracja, Nauka, Gwarancja Sukcesu z PB”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
To dopiero pierwszy etap tworzenia tego miejsca – wiosną altany pokryją się zielenią, pojawi się dodatkowa roślinność i naturalne zacienienie, które zaplanowali sami studenci.
Strefa, która ożywia kampus Politechniki Białostockiej
Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej to przestrzeń, która:
integruje społeczność akademicką,
poprawia komfort życia na kampusie,
tworzy warunki do odpoczynku i budowania relacji,
wspiera ekologiczny rozwój Uczelni,
wzmacnia kulturę studencką.
Już teraz widać, że będzie jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc kampusu PB – zarówno jesienią, jak i w pełni wiosennego rozkwitu.
