Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Białostockiej już otwarta! Nowe zielone serce kampusu

14 listopada, 2025

fot. Paweł Jankowski/PB fot. Paweł Jankowski/PB

Politechnika Białostocka zyskała kolejne wyjątkowe miejsce do integracji i odpoczynku! Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej, zlokalizowana tuż przy Domach Studenta, została oficjalnie otwarta i już przyciąga studentów spragnionych relaksu na świeżym powietrzu. To kolejny krok w stronę realizacji idei zielonego kampusu PB, tworzonego dla studentów i przez studentów.

2025-11-13-Otwarcia-Rekreacyjnej-Strefy-Kultury-Studenckiej-PB-fot-Paweł-Jankowski-PB Zdjęcie 1 z 38 2025-11-13-Otwarcia-Rekreacyjnej-Strefy-Kultury-Studenckiej-PB-fot-Paweł-Jankowski-PB

Zielona przestrzeń zaprojektowana przez studentki architektury krajobrazu

Nowa strefa to projekt, który wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także wyjątkową historią powstania. Koncepcję opracowały studentki kierunku architektura krajobrazu z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB:

Dominika Bielawska, Karolina Radwańska, Patrycja Dzieniszewska i Kamila Mościcka.

Przy tworzeniu projektu studentki musiały zmierzyć się z naturalnymi uwarunkowaniami terenu – istniejącymi drzewami, skarpami, górką oraz infrastrukturą techniczną. Efekt? Przemyślana, estetyczna i funkcjonalna przestrzeń, która już teraz zachwyca użytkowników.

Co znajduje się w Rekreacyjnej Strefie Kultury Studenckiej?

Strefa została zaprojektowana tak, aby można było korzystać z niej przez cały dzień – także po zmroku. Znajdują się tu:

stalowe altany – wkrótce oplecione roślinnością,

stanowiska grillowe ,

nastrojowe oświetlenie ,

częściowo utwardzona nawierzchnia ,

lekki system ogrodzenia ,

roślinne nasadzenia

To idealne miejsce na rozmowy, pikniki, gry planszowe, wspólne gotowanie i spontaniczne integracje studenckie.

Projekt tworzony w duchu współpracy i zielonej strategii PB

Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej powstała dzięki ścisłej współpracy studentów z Władzami Uczelni. Jak podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, strefa doskonale wpisuje się w ideę zielonego kampusu i szerszą strategię „Moja Zielona Politechnika”.

Studenci uczestniczyli również w wyborze finalnej koncepcji wiat, a cały projekt jest dla społeczności akademickiej czymś więcej niż tylko nową infrastrukturą — to przestrzeń, która sprzyja integracji i budowaniu relacji.

Nowe centrum studenckiej integracji

Studenci nie kryją radości z nowej przestrzeni, i już w dniu otwarcia zorganizowali pierwszą impreze.

– To bardzo ważne miejsce, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, pograć w gry, a nawet zorganizować mały piknik – mówi Kacper Chrost, student Informatyki i Ekonomii.

Strefa ma pełnić funkcję „oazy przyjaźni” i miejsca współpracy między kolejnymi rocznikami studentów PB.

Element działań proekologicznych i integracyjnych PB

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Uczelni, a jej otwarcie połączono z projektem „WINGS PB – Wsparcie, Integracja, Nauka, Gwarancja Sukcesu z PB”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

To dopiero pierwszy etap tworzenia tego miejsca – wiosną altany pokryją się zielenią, pojawi się dodatkowa roślinność i naturalne zacienienie, które zaplanowali sami studenci.

Strefa, która ożywia kampus Politechniki Białostockiej

Rekreacyjna Strefa Kultury Studenckiej to przestrzeń, która:

integruje społeczność akademicką,

poprawia komfort życia na kampusie,

tworzy warunki do odpoczynku i budowania relacji,

wspiera ekologiczny rozwój Uczelni,

wzmacnia kulturę studencką.

Już teraz widać, że będzie jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc kampusu PB – zarówno jesienią, jak i w pełni wiosennego rozkwitu.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z otwarcia Rekreacyjnej Strefy Kultury Studenckiej:

(pc)