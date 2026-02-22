Home Wiadomości „Pułapki myślenia” to temat zbliżającej się kawiarni naukowej organizowanej przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

22 lutego, 2026

„Pułapki myślenia” to temat zbliżającej się kawiarni naukowej organizowanej przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Dr Łukasz Nazarko, fot. Hanna Kość
O pułapkach myślenia i o tym, jak nie dać się oszukać własnemu umysłowi, zwłaszcza wtedy, gdy zarządzamy finansami albo planujemy przyszłość – o tym będzie mowa na kolejnej kawiarni naukowej organizowanej przez Politechnikę Białostocką.

 

W środę (25.02) w Kawiarni Fama wystąpią dwaj badacze. To dr inż. Tomasz Poskrobko z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, który w wystąpieniu zatytułowanym „Twój umysł to fatalny księgowy” opowie o tym, jak naprawdę podejmujemy decyzje finansowe. Natomiast dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak często mylimy się, myśląc o przyszłości.

– Ja będę mówił o pułapkach myślenia o przyszłości głównie, czyli różnych mechanizmach poznawczych, które z różnych powodów w swoich głowach jako gatunek ludzki mamy, które powodują, że nasze rozpoznawanie ryzyka, ocena prawdopodobieństwa, rozpoznawanie możliwych zdarzeń z przyszłości są często dość mocno upośledzone – mówi dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Kawiarnia Naukowa organizowana jest przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej w ramach projektu „WINGS PB – Wsparcie, Integracja, Nauka, Gwarancja Sukcesu z PB”. Wstęp na spotkanie jest otwarty i jest to okazja, by w swobodnej atmosferze porozmawiać o tym, jak działa nasz umysł i jak lepiej wykorzystać jego możliwości. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z dr Łukaszem Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej:

