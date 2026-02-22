„Pułapki myślenia” to temat zbliżającej się kawiarni naukowej organizowanej przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

22 lutego, 2026

Dr Łukasz Nazarko, fot. Hanna Kość Dr Łukasz Nazarko, fot. Hanna Kość

O pułapkach myślenia i o tym, jak nie dać się oszukać własnemu umysłowi, zwłaszcza wtedy, gdy zarządzamy finansami albo planujemy przyszłość – o tym będzie mowa na kolejnej kawiarni naukowej organizowanej przez Politechnikę Białostocką.

W środę (25.02) w Kawiarni Fama wystąpią dwaj badacze. To dr inż. Tomasz Poskrobko z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, który w wystąpieniu zatytułowanym „Twój umysł to fatalny księgowy” opowie o tym, jak naprawdę podejmujemy decyzje finansowe. Natomiast dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak często mylimy się, myśląc o przyszłości.

– Ja będę mówił o pułapkach myślenia o przyszłości głównie, czyli różnych mechanizmach poznawczych, które z różnych powodów w swoich głowach jako gatunek ludzki mamy, które powodują, że nasze rozpoznawanie ryzyka, ocena prawdopodobieństwa, rozpoznawanie możliwych zdarzeń z przyszłości są często dość mocno upośledzone – mówi dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Kawiarnia Naukowa organizowana jest przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej w ramach projektu „WINGS PB – Wsparcie, Integracja, Nauka, Gwarancja Sukcesu z PB”. Wstęp na spotkanie jest otwarty i jest to okazja, by w swobodnej atmosferze porozmawiać o tym, jak działa nasz umysł i jak lepiej wykorzystać jego możliwości. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Łukaszem Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej: